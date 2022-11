Argentina de cara al debut en Qatar 2022: un susto por Messi y el equipo que paró Scaloni

Lionel Messi se entrenó diferenciado hoy en la práctica, a tres días del debut contra Arabia Saudita, por el grupo C del Mundial de Qatar, y su lugar lo ocupó Alejandro "Papu" Gómez en un potencial equipo titular.



Las alarmas se encendieron cuando aparecieron todos los futbolistas en el predio de la Universidad de Qatar y faltó Messi, que recién dio presente unos cinco minutos después y se entrenó a un costado en soledad.



Es que con los antecedentes recientes de las salidas de Joaquín Correa -problema en la rodilla izquierda- y Nicolás González -lesión muscular- y llegadas de Ángel Correa y Thiago Almada -ambos se entrenaron con el grupo-, cualquier ausencia momentánea, y más de Messi, genera temores y dudas alrededor.



A tal punto repercutió la no presencia de Messi en el inicio que el silencio se apoderó de los presentes y al verlo muchos aplaudieron y alentaron.



El astro del PSG no se colocó las mismas pecheras que sus compañeros aunque no hay información oficial sobre alguna posible lesión y todo indica que terminará siendo titular en el debut.



El rosarino, que jugó todo el partido en el último amistoso contra Emiratos Árabes Unidos, comenzó con movimientos de calentamiento y activación mientras sus compañeros realizaron algunas pasadas y trabajos con pelota.



"Jugó hace pocos días los 90 minutos, es normal que ahora haga diferenciado para evitar sobrecargas musculares", afirmaron desde el entorno del cuerpo técnico a Télam.



Además, las mismas fuentes le confirmaron a Télam que él "conoce su cuerpo" y que buscaron cuidarlo para "no exigirlo de más" en las cargas musculares que presentó post partido.



Es que Messi suele hacer entrenamientos diferenciados en general cuando viene de un partido de 90 minutos en el París Saint Germain, al punto que sucedió lo mismo ayer por la tarde junto con otros seis compañeros.



En los movimientos que se vieron desde las pequeñas tribunas del centro de entrenamientos de la Universidad de Qatar, nada hizo pensar en una lesión que comprometiera la presencia del capitán argentino en el debut del martes a las 7 (hora argentina) contra Arabia Saudita.



La evolución de "Cuti" Romero resultó un gran alivio en el seno interno del cuerpo técnico de Lionel Scaloni, ya que lo sienten y lo ven como una pieza clave del engranaje defensivo. Por eso, al responder bien a la exigencia física, respiraron en paz también los ayudantes Pablo Aimar, Fabián Ayala y Walter Samuel, con experiencia mundialista en su época de jugadores.



De esta manera, el futbolista surgido de Belgrano de Córdoba y con pasado reciente en Atalanta de Italia, estará desde el inicio del partido en dupla con Nicolás Otamendi, repitiendo la defensa central que salió campeona de América en Brasil durante el 2021.



El arco estará resguardado por Emiliano Martínez, que luego de pasar algunas lesiones a principio de este año, se asentó nuevamente en el Aston Villa y es una de sus figuras.



La duda queda en los laterales derecho e izquierdo, con una ventaja para Nahuel Molina y Marcos Acuña, respectivamente.



El mediocampo, en un principio, estará compuesto por Rodrigo De Paul -el socio ideal para Messi-, Leandro Paredes y Alexis Mac Allister -un escalón arriba de Alejandro Gómez-, en el lugar del lesionado Giovani Lo Celso.



Por último, el tridente ofensivo, salvo alguna sorpresa de último momento, lo compondrán Ángel Di María -le hizo dos goles a Emiratos Árabes Unidos-, Lautaro Martínez -dejó atrás su molestia- y Messi.



A su vez, en el correr del partido podría verse una versión táctica diferente con un 4-2-2-2 desde el ingreso de Julián Álvarez por Mac Allister y el retraso en el campo de Messi y Di María.



Los que utilizaron pecheras naranjas fueron Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Alexis Mac Allister; Ángel Di María, Lautaro Martínez y Alejandro Gómez.



Sin embargo, con los antecedentes de Scaloni a lo largo de todo el proceso, lo mostrado en el entrenamiento de este mediodía argentino puede variar.



De hecho, en las últimas prácticas colocó a Gonzalo Montiel en el lateral derecho y exigió a Nicolás Tagliafico en el izquierdo -allí dependerá de la pubalgia de Acuña-.



El seleccionado seguirá mañana con el entrenamiento desde las 12, de Argentina, a puertas cerradas, y volverá el lunes, a las 9 y con una breve atención a la prensa, con una posterior conferencia de Scaloni y un futbolista a confirmar -podría ser Messi-.



Argentina debutará el martes, a las 7 (hora argentina), contra Arabia Saudita, en el Lusail Stadium, en una zona que compartirá con México y Polonia.