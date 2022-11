Firmaron Pinola y Lux, que trabajarán junto a Demichelis

El cuerpo técnico del flamante entrenador de River Plate, Martín Demichelis, firmó en la jornada de ayer contrato con la institución en un acto que se realizó en el estadio “Más Monumental”, ubicado en Núñez.

En la sala de sesiones “Rafael Aragón Cabrera”, Demichelis y el vicepresidente primero, Matías Patanián, acompañaron en las respectivas firmas de Javier Pinola y Germán Lux (ayudantes de campo); Flavio Pérez y Diego Riberi (preparados físicos) y Alejandro Saccone (entrenador de arqueros).

River acordó con Demichelis y su equipo de trabajo un contrato con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.

El ex defensor riverplatense y de la Selección Nacionalo, se mostró emocionado por su vuelta al club que lo vió nacer, y al respecto dijo que: “Me encontré con un Club en crecimiento y agradecí a todos los trabajadores que me crucé. Fui al River Camp y me emocionó ver la evolución de esa ciudad deportiva. Vamos a seguir aportando desde nuestro lado para que esta enorme Institución siga creciendo”, aseguró, a lo que enseguida agregó, “muchísimas gracias a todos los dirigentes y a todos los hinchas, que me expresaron su confianza y su buena predisposición. Junto a mi grupo vamos a honrar esta profesión para que River siga por esta línea exitosa”.

Demichelis, en su primera experiencia en el fútbol argentino luego de una larga estadía en Europa, sucede en el cargo a Marcelo Gallardo, el entrenador más exitoso del club con 14 títulos.

PRETEMPORADA Y AMISTOSO EN ESTADOS UNIDOS

Por otra parte, Inter de Miami de Estados Unidos confirmó ayer que River jugará un amistoso en su estadio ante Millonarios de Colombia, el 14 de enero de 2023, en el compromiso que formará parte de la pretemporada.

Vale recordar, que el plantel Millonario realizará trabajos físicos intensos del 3 al 18 de enero fuera de nuestro país, puntualmente en Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos.

SIGUEN LA OBRAS EN EL ESTADIO DE NÚÑEZ

En tanto, continuaron los trabajos de remodelación en el estadio “Más Monumental” con la quita de los antiguos asientos de madera de la platea San Martín baja para la posterior instalación de butacas antivandálicas.

Antes de la instalación de las nuevas ubicaciones, se realizará un trabajo de impermeabilización contra filtraciones de agua y humedad en el anillo interno. Luego será el turno de la pintura.