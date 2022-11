Habló Messi: "El grupo demostró que es muy fuerte, depende de nosotros"

El astro rosarino Lionel Messi aseguró hoy que la Argentina "ahora debe demostrar que es un grupo de verdad", tras la inesperada caída 1-2 ante Arabia Saudita, en el partido que abrió el grupo C de la Copa del Mundo de Qatar 2022.



"Estamos más unidos que nunca y ahora tenemos que demostrar que somos un grupo de verdad", dijo Messi en la zona mixta del estadio Lusail una vez consumada la sorpresiva derrota.



"Estamos en una situación que nunca vivimos y que hacía mucho tiempo no pasaba la Selección. Por eso tenemos que demostrar que somos un grupo de verdad para salir adelante", añadió.



Para el capitán argentino, que hoy abrió la cuenta con un penal a los 10 minutos del primer tiempo, el equipo "tiene que volver a su base, a sus fuentes, para salir de esta situación".



"Todavía depende de nosotros. No era la manera en la que esperábamos empezar, queríamos arrancar con una victoria, pero son cosas que pasan y tenemos que asimilar este golpe. Hay que corregir las cosas que hicimos mal y aprender, porque estas cosas siempre pasan por algo", amplió.



"Ahora tenemos que ganar o ganar los dos partidos que nos quedan", cerró Messi, quien también aseguró que "está bien" en el aspecto físico y no tiene problemas en el tobillo derecho.