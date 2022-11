VIDEO. Las sensaciones de los platenses tras la derrota de Argentina en Qatar

Nadie, o muy pocos, esperaban que la selección de Argentina perdiera hoy en su debut en el Mundial de Qatar ante el rival más débil del Grupo C, integrado también por selecciones de mayor jerarquía como México y Polonia. Pero la realidad dio un baldazo de agua fría, ya que el equipo de Lionel Scaloni y Leo Messi cayó por 2 a 1 en un debut para el olvido.

En este marco, los platenses, al igual que el resto de los argentinos, no pudieron ocultar el sabor amargo de la durísima caída. En una recorrida de EL DIA por las calles de la Ciudad, dieron su punto de vista acerca del golpe que dieron los árabes y que sacudió al mundo del fútbol.

Fabián, vecino platense, dijo que "fue una mala tarde de Qatar". "Los argentinos ponemos a veces demasiadas expectativas, en este caso en una cuestión de fútbol". "Son jugadores profesionales que demostraron estar comprometidos. Eso sigue intacto. Hacía tres años que la Selección no perdía". "Es una larga mañana para los argentinos", sostuvo.

Jorge, taxista, contó que "estoy triste, porque pensábamos que íbamos a ganar, habrá que tener esperanzas". "Ahora se nos va a complicar, porque tenemos dos finales por delante".

"Ellos, los árabes, sorprendieron con un esquema que nadie tenía en los planes. Caímos muchas veces en off side. No sé si no miraron partidos de ellos. Salieron jugando con una línea de cinco. Messi jugó de regular para abajo. Pero había mucha pierna de ellos. Había muchas expectativas nuestras. Creo que estábamos demasiados confiados. Los otros partidos van a ser distintos", analizó.