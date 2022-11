Elevan el salario mínimo un 20% en cuatro tramos

La CGT, la CTA y las cámaras empresarias acordaron en el Consejo del Salario un aumento del mínimo, vital y móvil del 20% en cuatro tramos: un 7% en diciembre, 6% en enero, 4% en febrero y otro 3% en marzo de 2023, lo que para la cartera laboral totalizó una mejora paritaria del 110,5% en un año y permitirá que ese haber llegue a casi 70 mil pesos, pero en marzo del año próximo. Además, convinieron revisar el acuerdo salarial en febrero de 2023. El planteo, sin embargo, recibió el rechazo de la CTA Autónoma, que advirtió que el acuerdo implica que “el ingreso mínimo se eleve a 69.500 pesos recién en marzo”, según indicó el líder de esa central, Hugo Godoy.

El encuentro tripartito fue convocado por el Gobierno ante el elevado proceso inflacionario. En ese sentido, el diputado del Frente de Todos, Hugo Yasky, reclamó que ante “la imposibilidad de anticipar la inflación” deben realizarse “revisiones trimestrales” -en este caso fue cuatrimestral-, porque solo para no perder poder adquisitivo “serían necesarios en diciembre 63.856 pesos en relación con ese mes del año anterior y 69.197 pesos para recuperar el de diciembre de 2019”, mientras observó que para alcanzar el valor de 2015 el haber mínimo tendrá que ser de 90.000 pesos.

En la CTA Autónoma insistieron en que para no perder contra la inflación de este año el ingreso mínimo en diciembre debería ser de 64.000 pesos y machacaron sobre la necesidad de legislar y aprobar “un salario universal”. También reclamaron una actualización del mínimo del 47% y, en un documento posterior al encuentro, Godoy cuestionó que desde hace tiempo “la inflación no es determinada por los aumentos de precios sino por la especulación empresaria, que no realiza ningún esfuerzo para distribuir los ingresos a favor de los trabajadores”.