El exótico ceibo blanco que salvaron los vecinos

Vecinos de City Bell evitaron que se intervenga un ceibo blanco, especie rara, altamente ornamental, que está totalmente florecido en la esquina de 467 y 24.

La obra de remodelación de la calle 467 contemplaba una parada en el lugar exacto en el que está el árbol plantado desde 1985. Osvaldo De Girolamo vive desde ese año en esa cuadra y lo plantó cuando se mudó a su vivienda de 467 y 24, a dos cuadras del camino Belgrano. El curioso ejemplar había estado en una maceta en 1978, en Los Talas, Berisso y de ahí, con el permiso de un familiar, De Girolamo lo llevó con él a todas partes. En Tolosa primero y desde 1985 en City Bell.

“Vi que había quedado un escalón y me dijeron que tenían que hacer un trabajo especial e instalar una parada de micros. Enseguida me puse en contacto con gente de la empresa que está haciendo la obra y les pedí que no tocaran el árbol, que podían instalar la parada de ómnibus a unos metros y eso no iba a cambiar nada. No sube mucha gente acá para el recorrido de la línea 273 que va a los barrios Los Porteños y a Colonia Urquiza. Luego de varias idas y vueltas, más la participación del Foro en Defensa del Árbol se pudo preservar el ejemplar”, contó el vecino de City Bell.

También agregó que “por lo exótico y el cuidado que he tenido para preservarlo voy a luchar hasta las últimas consecuencias para mantenerlo en las perfectas condiciones en las que se encuentra”, dijo De Girolamo,

Desde el Foro informaron que los frentistas de ese barrio de City Bell se comunicaron con ese espacio con la idea de que el ejemplar pueda ser preservado ante el avance de la obra de pavimentación y nuevos servicios urbanos en esa zona.

Si bien se han comunicado con la empresa vial y con la delegación municipal con el fin de preservar este ejemplar por ser un ser vivo que hace 40 años brinda sus servicios ambientales a la comunidad, temieron en un momento que su reclamo no se reciba, que no se tome en cuenta y avancen con el daño en el árbol”, indicó Andrea Suárez Córica, integrante del Foro en Defensa del Árbol.

Desde el foro indicaron que “en lugar de afectar al ceibo blanco se podría adoptar una solución más sana y razonable -atendiendo más que nunca al cambio climático-: correr la parada de colectivos unos metros”. Finalmente se adoptó esa medida para cuidar el árbol ornamental.

¿Dónde HAY OTRO EJEMPLAR?

El ejemplar, denominado también ceibo albino, es uno de los pocos que hay en la Ciudad. Otro que se puede apreciar está en los jardines de la Catedral, sobre calle 53.

En la gran mayoría de los casos el ceibo, la flor nacional del país, da flores rojas. Cada 22 de noviembre se celebra en el país el Día Nacional del Ceibo.

El ceibo blanco es una variedad “leucochlora”, descubierta hace varios años en forma silvestre en el noreste de Uruguay.