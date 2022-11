Inauguraron un imponente mural en mosaicos sobre los 40 años de Malvinas

Centro ex combatientes de Malvinas de Berisso

En el Centro de Ex Combatientes de Malvinas de Berisso se inauguró un imponente mural realizado en mosaicos, conmemorativo del 40º aniversario del conflicto bélico en el Atlántico Sur. La obra se denomina “Soberanas”, y puede apreciarse en la fachada de la sede ubicada en calle 8 Nº 3750 entre 159 y 160. Participaron ex combatientes, el grupo realizador “Vivir Mosaicos”, encabezado por su directora Lorena Faiad, quienes donaron la obra al centro de ex combatiente, en el marco de la Semana de la Soberanía Nacional.