Olvidó su mochila sobre calle 115 y un taxista se la llevó: busca recuperarla urgente

Un vecino del barrio El Mondongo se encuentra desesperado ya que durante este jueves sufrió un infortunio que le costó perder su mochila con documentación muy importante. Sin querer, la olvidó apenas unos minutos en la vereda de su casa cuando se encontraba cargando otros objetos a su auto, y fue tomada por un taxista según se pudo confirmar a través de las cámaras de seguridad.

El episodio sucedió en la zona de 115 entre 66 y 67. En diálogo con EL DIA, el damnificado relató que el taxista -en cuestión- circulaba desde 67 hacia 66 por 115, y cuando observó la mochila, se detuvo en 115 y 66, dejó el auto estacionado, bajó, la agarró y cargó en el baúl.

"Esta persona seguro que no lo hizo malintencionado, solo que se encontró una mochila que es mía. Yo estaba cargando cosas al auto, y me faltó cargar la mochila. Pasaron pocos minutos, cuando volví ya no estaba", sostuvo el joven que ahora que confirmó lo que sucedió, espera que el conductor que la tomó, se la devuelva.

"Investigando desde las cámaras de seguridad pude observar como el taxista la tomó. Pido por favor que me la devuelva porque tengo documentación y cosas muy importantes", expresó.

En caso de querer contactarse con el dueño de la mochila, podrán comunicarse con los siguientes contactos: 2215 46-8307 ó 221 3140674.