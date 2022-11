El Hospital de Niños debe volver a ser el que siempre fue, un modelo a seguir

No es lo mismo operar con prontitud a un niño que sufre de una enfermedad grave, que tener que hacerlo dentro de diez, veinte o treinta días porque faltan determinados insumos o porque no hay personal médico suficiente para realizar esa intervención.

Tampoco es lo mismo demorar una derivación, como intentar la internación de otro menor que la necesita y no poder hacerlo porque no hay camas disponibles O por falta de médicos o de personal de enfermería.

Todo eso y mucho más viene ocurriendo en el Hospital de Niños de La Plata, que fue durante décadas un centro de salud de excelencia y, también un modelo de referencia a seguir por numerosos hospitales.

Se ha dicho muchas veces que la calidad de su prestación, la riqueza profesional de sus médicos, enfermeros y auxiliares, lo colocaron en la cima de los mejores nosocomios del país. Y hace ya demasiado tiempo que se viene advirtiendo sobre su pronunciada decadencia.

Ahora acaba de anunciarse la realización de una nueva protesta por la falta de respuestas oficiales a los reclamos que se vienen realizando, para mejorar sustancialmente la deficiente situación que presenta el Hospital de Niños. Se informó que la nueva protesta incluiría también una marcha y movilización hasta el ministerio de Salud provincial.

Está claro que uno de los motivos centrales de los reclamos –además de la caída en la atención de los pacientes- se relaciona con el descenso progresivo del recurso humano, que viene repercutiendo cada vez más en la calidad y cantidad de atención que se brinda el Hospital de Niños, según señalaron.

“Los médicos ya formados y con años invaluables de experiencia renuncian y se van con mejores ofertas laborales, y los cupos de residencias quedan sin cubrirse porque los más jóvenes no quieren semejante carga por sueldos que no superan los 130 mil pesos al mes”, dijeron hace pocas semanas desde de la Asociación de Profesionales del Hospital.

Más allá de las reivindicaciones invocadas y de que sería, ciertamente, un despropósito imaginar otras motivaciones que no sean las estrictamente sanitarias, lo que importa es advertir que el Hospital de Niños no debiera cerrar algunos servicios y evitar a todo trance la cantidad de patologías no resueltas en tiempo y forma.

Hace poco tiempo se denunció también que el Hospital de Niños no podía “realizar estudios complementarios indispensables a pacientes con patologías complejas” y que ha tenido que “reducir los tiempos quirúrgicos por falta de personal”.

También hace un mes se denunció que había “cerca de 1.200 cirugías ambulatorias postergadas en el Ludovica”. Así también había disminuido en forma ostensible la cuenta de camas, por reducción de los planteles de médicos y enfermeros. Cabe recordar que a mediados del año pasado ya se había presentado una crisis semejante por falta de anestesistas.

Tal como se dijo en aquella ocasión: no existe explicación ni justificación alguna que pueda ofrecerse, frente a la evidencia de un hospital de gran categoría académica y de tan señalados servicios, como logró mantener durante muchas décadas y a lo largo de distintas administraciones provinciales el Hospital de Niños. Las autoridades médicas provinciales deben hacerse cargo del asunto y tomar cartas objetivas y eficaces en el asunto, es decir impulsar las medidas que hagan falta. Y que lo hagan sin demoras, para revertir un panorama tan crítico.