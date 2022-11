Aníbal Fernández insiste y afirma que el Presidente “va a ser candidato”

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, aseguró ayer que no debería haber “ninguna posibilidad” de que no haya elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), y reafirmó que el presidente Alberto Fernández “va a ser candidato” en 2023.

“Aspiro a que se llame a una mesa de diálogo para pensar puertas adentro en beneficio de todos. Debiera ser así, pero si no pasa el Presidente va a ser candidato, no tengan dudas. Y si hay otra persona que tiene vocación de también serlo, se lo pondrá en la vereda de enfrente y competiremos”, expresó.

“Dejen que Alberto Fernández vaya a la reelección tranquilo. Hace mucho tiempo que vengo sosteniendo la necesidad de que el Presidente represente en su reelección al movimiento social peronista con todos los partidos que están. Dejen que vaya a la reelección y listo, no lo interrumpan, no lo estorben”, pidió. Así, el albertismo salió a resisitir la intención del kirchnerismo, expresada ayer por Máximo Kirchner, de que el mandatario dé un paso al costado de cara a la cita electoral del año que viene

Asimismo, Fernández sostuvo que “no tiene que haber ninguna posibilidad de que no haya PASO”, y opinó que entre las elecciones Primarias y las generales hay una “distancia chiquitita”.

“A mi no me consta que (la vicepresidenta) Cristina Kirchner quiera ser candidata. Hasta la insinuación de ayer, que no deja de ser una insinuación, a mi no me consta”, expresó en referencia al acto de la UOM.