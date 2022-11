Hernán Drago oficializó su nuevo amor: se trata de la hija de un popular humorista

Ahora, Hernán Drago volvió a apostar al amor de la mano de María Belén Palenzuela, una joven que trabaja como modelo y bailarina.

Se trata de la hija del popular humorista y productor de teatro Torry Palenzuela. Y fue ella quien publicó unas fotos románticas con el modelo para blanquear el noviazgo.

Así, el integrante de Bienvenidos a Bordo oficializó esta relación amorosa, tras su separación definitiva en 2019 de Bárbara Cudich, con quien tiene dos hijos: Luka y Lola. Desde esta ruptura, el modelo fue vinculado con varias mujeres famosas, como Laurita Fernández, Celeste Muriega y Alejandra Maglieti.

En este contexto, recordemos que, la bailarina Verónica Paschiero había contado que estaba en pareja con Drago en abril pasado. “Puedo confirmar la relación, pero no te puedo dar un titulo de novia porque nosotros nunca le pusimos rótulo a la relación, nunca nos preguntamos, no ocurrió”, explicó este vínculo.

Posteriormente, Hernán siguió negando el vínculo amoroso hasta que la coreógrafa dijo basta y decidió separarse. “Nosotros llevábamos un año juntos y suceden cosas como pueden suceder en cualquier pareja. Nunca uno pacta un título y cuando un día Hernán me dice ´sé que estás conmigo y yo estoy con vos´ y creo que es la base para hacer algo juntos”, dijo en una entrevista con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Además, Verónica señaló: “Siempre cuidé la relación y lo cuidé a él y nunca expuse nada. No sé cómo le diría la gente a lo que está escuchando, novia o como le quieran llamar. Yo le di su tiempo y él también me dio su tiempo, no me estaba sintiendo cómoda".

Finalmente, cuando le consultaron por los rumores de romance entre Hernán y Laurita Fernández, Verónica respondió: “Es raro porque termino de confirmar que me separé de él y sale esa noticia, vi la noticia y me escribió mucha gente, sé que son compañeros de trabajo y no sé más que eso. Me pareció rara la noticia y me sorprendió. No me da lo mismo saber si empezaron una relación o no, cada uno es como es y si él decide que es así le deseo lo mejor, porque no tengo nada en contra, son dos seres humanos y no tengo nada en contra, me voy a guardar a silencio”.