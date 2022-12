Endurecen sus protestas piqueteros de izquierda

Dirigentes y militantes de izquierda nucleadas en Unidad Piquetera (UP) mantuvieron hasta la tarde distintas protestas, con cortes de puentes y rutas de accesos a la ciudad de Buenos Aires, en “rechazo al aguinaldo” de fin de año anunciado para los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo y “contra cualquier tipo de ajuste económico a los sectores más pobres”, entre otras demandas.

Los puentes Pueyrredón y de La Noria, el Acceso Oeste, altura localidad de Morón, y la autopista Panamericana en su intersección con la Ruta 197, en el norte del conurbano bonaerense, fueron los epicentros de la jornada de protesta, que provocaba demoras y embotellamientos en el tránsito vehicular.

De esta forma, las organizaciones de izquierda nucleadas en Unidad Piquetera (UP) desarrollaban una nueva jornada nacional de protestas con cortes de tránsito en puentes y rutas, en reclamo de un bono de fin de año que “compense la inflación”, asistencia alimentaria para los comedores comunitarios y en rechazo a “todo tipo de recortes de planes sociales”, entre otras reivindicaciones.

Con un fuerte operativo de seguridad montado por efectivos de la Prefectura Naval Argentina (PNA) y de la Policía bonaerense, los manifestantes comenzaron a concentrarse minutos antes de las 10 en los accesos al Puente Pueyrredón que dan a las avenidas Mitre e Hipólito Yrigoyen (ex Pavón), entre otros lugares.

Las concentraciones de manifestantes provocaron largas demoras a los conductores, -en plena hora pico de ingreso de vehículos al territorio porteño- quienes buscaron entrar o salir de la capital federal por otros accesos, como son el Puente Nicolás Avellaneda de La Boca, el Puente Victorino de la Plaza o por la Autopista Buenos Aires-La Plata.

“muy calientes”

Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero (PO) indicó a la prensa: “Este plan de lucha no es solo por el bono miserable de finde año, acá hay gente que se han quedado son programas sociales; hoy hasta los movimiento sociales oficialistas están muy calientes”.

“Para nosotros -añadió el dirigente trotkista- este es un Gobierno que ajusta, y le da de baja de los programas de empleo a las familias que solo tienen un Potenciar Trabajo. Pero además lo decimos otra vez, no atienden las demandas de alimentos a los comedores, día 15 y no hay alimentos. Si no hay respuestas vamos a incrementar el plan de lucha”.

A través de un comunicado conjunto de la UP los referentes piqueteros expresaron: “Venimos de enfrentar en las calles la dilación del pago a miles de compañerxs del (Programa) Potenciar Trabajo”.

Además, advirtieron que, en el transcurso de este mes, se materializaron “miles de bajas sin explicación”.

“Comenzó el último mes del año, y la situación económica y social es cada día mas crítica. Millones de familias no tendrán qué poner en sus mesas, porque la inflación aleja a los trabajadores y trabajadoras de esa posibilidad”, añadieron.