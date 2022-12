Sin camisetas del “10”: el furor por el Mundial las agotó

A pocas horas de la definición de la Copa del Mundo, con la selección argentina a punto de enfrentarse a su par francesa, se agotó la camiseta de Lionel Messi, hecho que comunicó la misma empresa que la fabrica y comercializa. Y como en el resto del planeta, la casaca albiceleste “10” y su alternativa, la azul y violeta, desde hace varios días no se consiguen en las sucursales de la marca alemana emplazadas en la Región.

El “agotado” que aparece junto a esas prendas deportivas en las páginas de promoción de la firma se produjo, según se explicó, a raíz del fuerte aceleramiento de las ventas ocurrido a medida que el equipo nacional fue avanzando hacia la final del convocante torneo internacional.

“Nosotros no podemos hacer nada, aunque nos conviene que se venda más”, señalaron desde la Asociación de Fútbol Argentino -AFA- y remarcaron, al mismo tiempo, que se trata de un tema de la marca y que responde a la “alta efervescencia” con la que vive la gente las instancias de este Mundial.

La empresa reconoció que es “imposible” aumentar la producción para reponer la indumentaria ante la gran demanda, pero anticipó que trabaja con “máxima velocidad” para que, en caso de que la selección argentina se consagre campeona del mundo, la indumentaria pueda estar disponible para todos los hinchas.

En La Plata no se consigue

En los locales platenses que no pertenecen a la firma de indumentaria nunca pudieron ofrecerse las camisetas originales de la Selección, pues en este Mundial celebrado en Qatar, la marca dueña del diseño se quedó con la exclusividad de la venta. “Directamente no la recibimos”, apuntó el empleado de una casa de deportes de diagonal 80; “en el ´18 sí las tuvimos, pero esta vez no la distribuyeron”, añadieron en un comercio del rubro de calle 12.

El sector hubiera preferido no quedar “afuera” de ese negocio, según se destacó. “Es como si las camisetas de Gimnasia o de Estudiantes sólo las pudieran comercializar las marcas que las crean. No es así: la gente va a cualquier casa de deportes y las compra”.

¿Y de qué números hablamos cuando hablamos de precios? La camiseta clásica (celeste y blanca), con el número 10 y la inscripción “Messi”, cuando comenzó a crecer su venta, en el pasado agosto, costaba 17.000 pesos. Ahora, salió del mercado, y por consiguiente no tiene un valor asignado.

Tampoco se consigue la prenda en talles para mujer y niños y niñas; y sí quedan en stock las líneas accesorias a la vestimenta oficial de juego, como, por mencionar algunas de esas piezas, la camiseta pre partido, a 18.999 pesos; el short para viaje, a 17.999 pesos; y el pantalón de entrenamiento, a 19.999 pesos.

A falta de la provisión de la camiseta original, en algunos comercios dedicados a la venta de indumentaria deportiva incorporaron a sus propuestas remeras propias de la marca del local que se confeccionaron con los colores de la albicelestes. En esos casos, se comercializan en un promedio de 5.000 pesos.

Aparte de ese recurso comercial, alrededor de la casaca oficial que lleva el “10” de la Selección hay todo otro mercado que ofrece imitaciones de la codiciada prenda. En las redes circulan particulares que venden las dos versiones de la camiseta: la histórica, celeste y blanca, a 15.000 pesos, y la alternativa -diseñada especialmente para promover el respeto a la diversidad de género-, a 24.000 pesos.

Los Dorados

Otra creación y otro precio significan los botines dorados que viste Lionel Messi. Ese par en particular está hecho a medida y no se comercializa tal cual los porta el mejor delantero del mundo, tanto que se le calcula un valor de unos 4.000 euros.

En cambio, si cualquier persona quiere lucir esos botines tendría que aceptar la compra de réplicas que son casi idénticas al diseño original pero con pequeños detalles diferenciales en la calidad y la ergonomía.

Según informó la marca deportiva alemana, los botines están fabricados con un sistema de estabilidad de alta velocidad, una ‘jaula de agilidad’ que sirve para un mayor soporte en movimientos explosivos y cambios de dirección, un estampado antideslizante en el talón para afirmar mejor el pie, y demás detalles que potencian el rendimiento del estilo de juego. Ese modelo fue tasado por la empresa en 300 dólares. Y en la Argentina se vende a un costo intermedio entre la cotización oficial del dólar y la de su paralelo; esto es a unos 75.000 pesos.

Últimas expectativas

Otro producto que impulsa el consumo masivo a propósito del Mundial de Fútbol, como ya ha reflejado el fenómeno este diario, es el televisor de la mayor amplitud de pantalla. En la previa a la competencia y desarrollados los primeros encuentros esa venta hizo un pico, pero desde hace unos días las operaciones se desaceleraron. La apuesta, ahora, es a la compra “de último momento”, es decir, a hoy y mañana.