Milagro Sala: Alberto “no puede” indultarla

El presidente, Alberto Fernández, descartó indultar a la activista Milagro Sala, después de que la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena a 13 años de prisión contra la dirigente social jujeña por el presunto desvío de fondos destinados a la construcción de viviendas.

“Tengo la convicción de que todo el proceso a Milagro Sala estuvo plagado de un tinte político inadmisible y me parece que la solución no pasa por un indulto, porque la Constitución me lo prohíbe”, aseguró el mandatario en una entrevista radial.

El jefe de Estado explicó que solo puede otorgar indultos para sentencias dictadas por la Justicia federal, algo no aplicable para el caso de Sala, condenada en 2019 por un tribunal de la provincia de Jujuy (norte), que la consideró coautora de los delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión, cometidos entre 2003 y 2015.

En este sentido, Fernández propuso elevar esta cuestión ante los organismos internacionales, puesto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos “llamó la atención sobre las condiciones de encarcelamiento que vivió Milagro Sala”, al tiempo que pidió que el gobernador jujeño, Gerardo Morales, conmute la pena contra la dirigente social. “Milagro Sala vivió casi siete años de prisión preventiva sin condena firme y eso es algo muy abusivo en el derecho argentino”.