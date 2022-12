Escracharon a Víctor Hugo Morales y el relator no se quedó callado

Víctor Hugo Morales reaccionó con furia ante el intento de escrache que sufrió en un aeropuerto cuando uno de los pasajeros lo increpó y cuestionó su pertenencia al kirchnerismo. "Conta cómo te vendiste en Casa Rosada, sos un payaso, corrupto y un delincuente", fue la agresión verbal que padeció el periodista y relator uruguayo.

Durante todo el 2022 la metodología del escrache contra políticos, periodistas o funcionarios judiciales fueron figurita repetida. La práctica consiste en reconocer a la figura con la que se está en desacuerdo, filmarla y manifestarle insultos o agravios.

"¿Por qué mierda te metés con un tipo que no te hizo nada a vos directamente nunca?", le retrucó Víctor Hugo Morales, de 75 años a su agresor.

El intento de escrache disparó la furia de Víctor Hugo quien, lejos de amedrentarse, comenzó a insultar a su agresor. "Sos una mierda", le respondió el relator con lentes negros y camisa celeste según consta en las imágenes.

"Los tipos mierda son mierda. No importa lo que digas. Sos un sorete. No tengo nada que escuchar. No importa lo que digas", agregó. "Este hijo de puta me insultó, estando con los hijos. Salí de acá, guacho sorete, hijo de puta que venís a provocar a un tipo que no hizo nada", continuó indignado Víctor Hugo Morales.

El autor del escrache quiso explicar su posición al asegurar que Víctor Hugo no lo hizo un daño a él sino a Argentina: "A mí no, al país, al país...". El violento intercambio verbal finalizó cuando intervinieron otros pasajeros que vestían la camiseta argentina.

La polémica llegó al twitter, donde periodistas se dirimieron entre apoyar la conducta del relator deportivo tras recibir la agresión y quienes rechazaron la postura del uruguayo, tachándolo de irrespetuoso.