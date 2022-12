Se pudrió todo: Rodrigo de Paul denunció penalmente a Camila Homs por amenazas contra Tini Stoessel

El festejo mundialista del seleccionado argentino abrió un nuevo capítulo en la separación de Camila Homs y Rodrigo de Paul. El futbolista volvió de Qatar directo a ver a Tini Stoessel y días después, junto a sus hijos, la acompañó en un recital.

Esto hizo estallar de ira a la modelo que, según confirmó hace instantes Ángel de Brito, provocó que el deportista la denuncie penalmente. Todo indica que luego de que se conocieran imágenes de De Paul junto a sus hijos en el show de la cantante, la rubia comenzara con una catarata de amenazas y agravios a la pareja.

Con mensajes de Whatsapp y de Instagram, la modelo les habría advertido: “Todavía no me conoces, ni a la gente que me rodea. Yo me voy a encargar de que todo el mundo te conozca por lo mierda que sos y no por ser campeón del mundo”.

A Tini Stossel, minutos antes de salir al escenario, la habría amenazado con contar detalles de su intimidad, asegurando que “tenía pruebas”. De raíz, la artista la bloqueó para evitar que la agresión siguiera escalando.

“¿Así que ella decide todo porque es más importante que yo? Mi prioridad son los chicos, a ver si te entra en la cabeza”, fue otro de los mensajes que De Brito compartió en LAM este jueves y que fueron verificados por un escribano.

La demanda penal es por parte de Rodrigo de Paul contra Camila Homs. Por el momento, Tini Stoessel se mantiene por fuera de las disputas legales.