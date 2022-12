Entretelones de la ruptura entre Javier Milei y Espert

El diputado porteño por La Libertad Avanza y analista de mercados, Ramiro Marra, reveló los verdaderos motivos de la ruptura entre los legisladores libertarios Javier Milei y José Luis Espert.

El posible candidato a Jefe de Gobierno porteño por el espacio de Milei, explicó que “fueron cuestiones de estrategias electorales, que se dieron en su debido momento en la Ciudad y en la Provincia que eran distritos separados. Y después no hubo un diálogo que se haya retomado por si se hacían negociaciones para ver si se sumaba a La Libertad Avanza. Lo lógico sería que José Luis Espert salga a decir que Javier Milei es su candidato a presidente. Y no que Milei diga que es su candidato a Gobernador bonaerense es Espert. Yo no escuché nunca a Espert decir eso. La pregunta es más para Espert que para nosotros. El claro líder del liberalismo, hoy en la Argentina, es Javier Milei”, según El Cronista.

Para el legislador “Si vos no estás reconociendo al máximo líder de tu ideología en tu propio espacio, es difícil retomar una charla para ver si se puede sumar al espacio. Habría que ver y profundizar charlas. Pero primero tiene que haber un reconocimiento hacia ese liderazgo de Javier Milei. Algo que hoy no está”.

Con respecto a la situación de Cristina Kirchner, Marra sostuvo que “La Argentina viene en una crisis política e institucional muy fuerte desde hace varias décadas. Por eso surge nuestro espacio político. Lo que estamos viendo hoy es a la justicia, empezando a tener algo de incidencia en cuestiones que estaban funcionando de manera incorrecta. La corrupción es uno de los problemas principales que genera la política en la Argentina, y más durante el kirchnerismo. Uno se siente reconfortado cuando ve que la justicia actúa. Por otro lado, la sensación es que es poco: a Cristina Kirchner la quiero ver detrás de rejas y no en una quinta o haciendo apelaciones a la Cámara, a la Corte Suprema, ganando tiempo”.

Por último, el legislador libertario sostuvo que “la corrupción es un problema generalizado en la política de espacios establecidos que se sienten parte del status quo. Pero al mismo tiempo creo que el kirchnerismo es el espacio más corrupto. Se fue ya de mambo. Porque cuando los políticos generan corrupción, generan que el resto de la sociedad también se maneje de manera incorrecta. Incluso los privados. Lamentablemente, los privados también son cómplices de este tipo de gobiernos que generan esta corrupción descontrolada. Porque el privado trata de subsistir y el político es el que nos representa a todos. Que lo haga un privado es menos grave que lo haga un político. Pero en los dos está mal”.