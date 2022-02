La Justicia frenó la exploración petrolera frente a las costas de Mar del Plata autorizada por el Gobierno

La Justicia ordenó que se suspendiera la exploración petrolera off shore frente a las costas de Mar del Plata, la cual había sido autorizada en diciembre último por el Gobierno nacional.

El juez Santiago Martín, a cargo del Juzgado Federal Nº2, dictó una medida cautelar en la que insta a la empresa Equinor Argentina a abstenerse "de iniciar las tareas de explotación" hasta que "se dicte sentencia definitiva" en la causa iniciada a partir de la denuncias formuladas por organizaciones ambientalistas, un particular y el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Monetenegro.

En el dictamen difundido hoy, el magistrado ordena que la "inmediata suspensión" de la Campaña de Adquisición Sísmica Offshore Argentina: Cuenca Argentina Norte, identificada como áreas Can 108, CAN 100 y Can 100, asignadas a la firma Equinor Argentina S.A., a través del decreto 900/2021 y la Resolución 436/2021 dictada por el ministerio de Medio Ambiente.

La decisión es hasta tanto se conozca de manera "fehaciente" el impacto sanitario, ambiental, económico y social que dicha actividad puede provocar en el partido.

Entre los fundamentos, Martín indicó que "la exposición al sonido irradiado por una campaña sísmica puede resultar significativo” para los invertebrados marinos, los peces, los mamíferos marinos, las tortugas marinas y aves marinas”. “Para los peces e invertebrados los daños pueden ser físicos y/o fisiológicos, pueden conducir a un deterioro en la audición que reduzca su aptitud de supervivencia, cambios de comportamiento”.

Por eso, "frente a la eventualidad de un perjuicio irreparable derivado de la ejecución de las tareas de exploración", el juez decidió suspender las actividades hasta que se emita un fallo de fondo sobre el tema.