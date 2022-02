El Gobierno busca meter mano en los alquileres

El Gobierno comenzó a analizar medidas para regular el mercado de los alquileres como, por ejemplo, desincentivos impositivos para los propietarios que tienen viviendas vacías. Las reuniones sobre la situación del sector comenzaron hace algunas semanas en la Secretaría de Comercio, encabezadas por Roberto Feletti, con representantes de inquilinos y de inmobiliarias.

La semana que viene está prevista una reunión con ambos sectores —están convocadas la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA) y la organización Inquilinos Agrupados— para conformar una “mesa de trabajo” sobre el tema.

Aunque aún no se anticiparon cuáles serán las medidas a implementar, según anticipó Feletti en distintas entrevistas, se está analizando incentivos para los propietarios que alquilen sus propiedades y, al mismo tiempo, algún impuesto para los que tengan viviendas vacías. “Una mezcla de palo y zanahoria”, describió. El problema de los alquileres, de acuerdo con la visión del funcionario, es la actual sobreoferta de propiedades en venta y la falta de propiedades en alquiler, según Infobae.

Las cifras que manejan desde la Secretaría muestran que en la Ciudad de Buenos Aires hay 120.000 inmuebles en venta, cuando la media histórica era de 50.000, de los que solo se concretan unas 3.000 operaciones mensuales de compraventa. Además, aseguran que los precios actuales de los alquileres son muy altos para los niveles salariales de los inquilinos y muy bajos para la rentabilidad que esperan los propietarios que invirtieron en un inmueble, una “falla de mercado”.

“El propietario no obtiene la renta que quiere y el inquilino no puede pagar. No le sirve ni al inquilino ni al propietario. No hay un punto de encuentro que le sirva a los dos. Y hay una retirada fuerte de la oferta”, aseguró Feletti.