Los Oscars buscan modernizarse y crean un premio que entregarán los tuiteros

Hay novedades fuertes sobre los Premios Oscar: por primera vez en la historia, los Premios de la Academia abrirán su votación al público y reconocerán a la película más votada en Twitter, anunció este lunes la Academia de Hollywood.

Hasta el próximo 3 de marzo, los internautas podrán elegir su película favorita mediante la etiqueta #OscarsFanFavorite y también seleccionar la escena con la que más disfrutaron este año bajo el lema #OscarsCheerMoment.

Los mejores mensajes se incluirán en la retransmisión de la gala, el próximo 27 de marzo y, además, la Academia sorteará entre todos los participantes tres viajes a la ceremonia del año que viene, donde los ganadores podrán presentar uno de los premios. Además de Twitter, también se podrá votar por la película favorita desde la página web de la organización.

La organización, sin embargo, insistió en que sencillamente “se reconocerá” a la cinta más votada, que puede no estar nominada a los premios, pero que la iniciativa no inaugura ninguna categoría oficial. Esta propuesta va en línea con lo acontecido en 2019: después de varios años en los que la audiencia de los Óscar estaba cayendo en picado, la Academia propuso la creación de una categoría que premiara a la película más “popular” del año, aunque la idea no prosperó. Su intención era atraer a la audiencia de ‘blockbusters’, como las franquicias de Marvel, DC Comics y Star Wars, sin necesidad de incluirlos en sus categorías generales, reservadas a filmes de autor o del circuito independiente. De hecho, este año ninguna de las diez cintas nominadas a mejor película está entre las diez películas más taquilleras de la temporada.

La Academia anunció también a sus anfitrionas: Amy Schumer, Regina Hall y Wanda Sykes presentarán la gala de la 94° edición de los Oscar.

“Sé que lo divertidas que serán Regina, Amy y Wanda, también se contagiará a nuestra audiencia”, dijo el productor de la gala, Will Packer, que agregó: “¡Habrá muchas sorpresas! ¡Esperen lo inesperado!”.

“Las anfitrionas de esta fiesta repleta de estrellas son tres mujeres poderosas y divertidas que nos invitan a reír y a brindar por los mejores y más brillantes del año en el cine”, agregaron.

Schumer, Hall y Sykes afirmaron por su parte que quieren que “la gente se prepare para pasar un buen rato”.