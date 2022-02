“Queremos que los rivales sientan que van a tener que sufrir y pelear más que nunca”

Ricardo Zielinski ya había dejado en claro lo necesario que resulta para los suyos, siendo el equilibrio en la mitad de la cancha. Y Jorge Rodríguez no defraudó.

Corcho completó su mejor partido justo cuando el equipo está a horas del estreno internacional, y dejó en claro que es pieza inamovible de un Estudiantes que pisó fuerte en la Copa de la Liga y que ahora pretende hacer lo propio en la Libertadores.

“La verdad que estamos contentos porque pudimos mejorar el juego de los primeros dos partidos. Lo entrenamos. Intentamos jugar más. Hay veces que podemos. Dependiendo el rival, hay veces que esas cosas no se dan, pero estamos contentos porque pudimos jugar mejor”, reconoció el ex Banfield.

“Somos conscientes de que es partido a partido. Sabemos que es un camino largo y difícil”

- Se te vio mejor que en los partidos anteriores...

- Me sentí muy bien. Me salió un buen partido. Pero esto es partido a partido. Hay que seguir trabajando porque son todos distintos.

- Tres partidos, tres victorias y creciendo en el rendimiento. ¿Es la manera ideal de llegar al debut por Copa?

- Creo que sí. Pero igual somos conscientes de que cada partido es distinto. Tenemos que trabajar para corregir los errores y mejorar lo que hicimos. Nos da mucha confianza al grupo, eso sí.

- Los resultados ayudan...

- La verdad que sí, el resultado siempre ayuda. No tenemos que confundirnos, pero sí que ayuda. Los errores que estamos cometiendo están claros. Tenemos muy buena pelota parada a favor y estamos cometiendo muchos errores en contra que nos están costando a veces en los partidos. Terminamos sufriendo por errores. Pero creo que trabajándolos y estando más concentrados los vamos a mejorar.

- ¿Están para ser protagonistas?

- Nosotros somos conscientes de que esto es partido a partido. Un partido sale como el del otro día, con todo muy bien. Y quizás después el que viene no. No nos tenemos que confundir. Sabemos que es muy largo y muy difícil. El fútbol argentino es muy complicado. Cualquier equipo le hace pelea a cualquiera. Así que nosotros tenemos que ser conscientes de que tenemos que ir partido a partido.

- ¿Preocupa el tema de la parada? Lo marcó Zielinski en conferencia.

- No me preocupa porque sabemos que tenemos muy buena pelota parada. Tenemos muy buenos cabeceadores. Es cuestión de concentrarnos un poco más. De no relajarnos y estar metidos hasta el último minuto. Nada más.

- Se están haciendo un equipo muy incómodo, al cual los rivales respetan en la cancha.

- Esa es la idea nuestra, hacerles sentir al rival y que digan: “Uh, otra vez Estudiantes”. Les queremos hacer sentir eso y no que vengan confiados acá. Queremos hacerles sentir que cada vez que jueguen con nosotros van a tener que sufrir y pelear más que nunca. Eso es lo que intentamos.

- ¿Cómo se van amoldando los refuerzos?

- Se integraron muy bien. Son muy buenos jugadores, que suman mucho para el grupo. Por suerte en los entrenamientos ya nos vamos conociendo. Y se están adaptando muy bien al grupo.

- Desde lo físico, que se viene un semestre más complicado, ¿cómo lo estás viviendo?

- Me voy sintiendo mejor. Siempre digo que el hecho de jugar te da el ritmo. Te da también la confianza. De a poco me voy sintiendo mucho mejor.

- ¿Qué van imaginando para el miércoles?

- Sabemos que va a ser un partido duro. Va a ser complicado, más jugando allá de visitante.

- Es algo distinto, porque ya el gol de visitante no es lo mismo que el año pasado

- Tenemos que pensarlo igual. No tenemos que estar pensando en eso. Salir a jugar para ganar, como lo intentamos hacer en todas las canchas.

“El del miércoles va a ser un partido duro y complicado, más jugando allá de visitante”

- La base del torneo pasado sigue y fue un poco la que los trajo hasta acá, ahora se sumaron más nombres; hay resto y plantel para la triple competencia?

- Tenemos un muy buen plantel. Vinieron refuerzos muy buenos. Los chicos se sumaron de Inferiores también son muy buenos. La verdad que tenemos un muy buen grupo.

PIRES: DEL ELOGIO A LA VISITA

“Estamos mirando a Corcho Rodríguez. Me encanta. Con Verón seguro que va a aprender muchas cosas”, había dicho Robert Pires hace un año en diálogo con TyC Sports, justo cuando el jugador firmaba con Estudiantes.

Y en la jornada de sábado, el francés, ahora dedicado a la representación, se hizo presente en UNO para seguir de cerca al volante, de gran actuación. Ante esto, es probable que el León reciba una oferta por el volante de 26 años en los próximos meses.