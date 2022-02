Max Verstappen propuso cancelar el GP de Rusia de F1

Max Verstappen propuso que no se corra el gran premio de rusia / AP

Los campeones del mundo Max Verstappen y Sebastian Vettel apoyaron la cancelación del Gran Premio de Rusia, una de las fechas de la temporada 2022 de Fórmula 1, ante el estallido del conflicto bélico con Ucrania.

El neerlandés Verstappen, vigente titular de la máxima categoría del automovilismo internacional, consideró que “cuando un país está en guerra lo correcto es no correr allí”, aunque asumió que la decisión correrá por cuenta de las autoridades de la FIA.

Vettel, otrora tetracampeón de la Fórmula Uno, aseguró que bajo las actuales condiciones directamente no asistirá a la cita del 25 de septiembre próximo en la ciudad de Sochi. “Me levanté sorprendido. Es horrible ver lo que pasa. Por mi parte, mi opinión es que no debería ir, no iré”, recalcó el alemán.

“Lo siento mucho por las personas inocentes que pierden la vida, que mueren por razones estúpidas, por unos dirigentes muy extraños y locos”, declaró el piloto del equipo Aston Martin en una conferencia de prensa en Barcelona.

La Fórmula Uno “sigue muy de cerca el desarrollo” de la situación, reaccionó la divisional en un comunicado, sin hacer “ningún otro comentario sobre la carrera prevista en septiembre”.

SUSPENDEN EL BÁSQUET

Por su parte, la Euroliga de básquetbol suspendió ayer los partidos de hoy que involucraban a Zenit, Unics Kazán y CSKA de Moscú, que iban a jugar contra Barcelona, Baskonia y Bayern Munich, respectivamente, tras el ataque de su país a Ucrania.

La entidad comunicó que la decisión fue tomada por su CEO, Jordi Bertomeu, como “medida cautelar” después de haberle dado curso al calendario y toparse con la decisión de esperar a viajar por parte de Barcelona, que debía ir a San Petersburgo y luego a Moscú en un vuelo interno.

La medida afecta a los tres encuentros con participación de equipos rusos de la 27ma. jornada de la Euroliga.

En las horas previas, la organización resolvió mantener sin alteraciones el calendario y como respuesta el plantel de Barcelona pidió no volar.

“A raíz de las informaciones aparecidas en las últimas horas sobre el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, el FC Barcelona ha decidido no viajar hacia San Petersburgo. Están previstas reuniones diversas con las partes implicadas y se acabará tomando una decisión al respecto en las próximas horas”, informó el club catalán en un breve comunicado difundido en su portal oficial.