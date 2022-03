Brady decidió dar marcha atrás y postergó su retiro

Tom Brady (44 años), considerado como el mejor jugador de la historia de la NFL, anunció que se dio cuenta de que su sitio sigue siendo el campo de juego y que continuará compitiendo en los Tampa Bay Buccaneers, poco más de un mes después de anunciar su retiro.

Después de 40 días de una decisión que parecía no tener vuelta atrás, el legendario quarterback de la liga estadounidense de Fútbol Americano sorprendió a todos los fanáticos del deporte por medio de una publicación inesperada en sus redes sociales.

“Estos últimos dos meses me he dado cuenta de que mi lugar sigue estando en el campo y no en las tribunas. Llegará ese momento. Pero no es ahora. Amo a mis compañeros de equipo y amo a mi familia que me apoya. Ellos lo hacen todo posible. Regresaré para mi temporada número 23 en Tampa. Tenemos asuntos pendientes”, afirmó.

Brady, máximo ganador de anillos de Super Bowl con siete, estuvo el sábado pasado en Inglaterra en el partido entre el Manchester United, equipo en el que juega Cristiano Ronaldo, ante el Tottenham, en la Premier League.