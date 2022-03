Dos chicas sin clases por cuotas impagas del hermano

Una familia de Villa Montoro denunció que a dos de sus tres hijos no les permitieron comenzar las clases en el colegio Santa Rosa de Lima (122 y 81) por arrastrar una deuda desde la pandemia, pese a haber saldado una parte con 130 mil pesos. Desde la institución educativa se respondió que los pagos no estaban informados, pero que se les permitirá concurrir a clases.

Sabrina Da Silva, madre de los alumnos, indicó que una de sus hijas está en segundo año de la secundaria; la otra, en cuarto grado de primaria y el hijo pasó a sexto de la secundaria, pero como tuvo un grave accidente por el que perdió un pie y dos dedos del otro, todavía no podrá cursar.

“A mis hijas no las dejan entrar a clases porque hay una deuda pendiente con el mayor de mis hijos, que está terminando la secundaria. Les están negando el derecho a la educación. Pasan los días, pierden contenidos”, contó la mujer.

De acuerdo a lo que relató, durante la pandemia contrajeron una deuda importante con el establecimiento, pero entre enero y febrero, saldaron 130 mil pesos. Ahora resta pagar 30 mil.

“Me dicen que la deuda es familiar y no se toman los pagos como matrículas individuales. Sobre las dos chicas no hay deuda, están al día, pero no tienen derecho a estudiar”, agregó.

La mujer llevó su queja a la Dirección de Educación Privada en la que, según dijo, señalaron que el colegio tomó una “medida extrema”.

El establecimiento argumentó que no se habían acreditado los últimos pagos

“En la escuela me dicen que hasta que no normalice toda la situación no me van a dar una reunión para resolver todo. Tengo temor de que hayan perdido las vacantes porque en un momento amagaron con devolverme el dinero”, agregó y sostuvo que ahora se le complicaría conseguir vacantes en otro establecimiento.

“Ninguno de los tres tuvo problemas de disciplina, ni rebeldía, como así tampoco tuvimos deudas crónicas. Fue algo puntual por la pandemia y en el colegio cortaron las becas después de la pandemia”, apuntó con preocupación.

Al ser consultado por EL DIA, Jorge Martín, asesor contable de las escuelas que dependen del Arzobispado, sostuvo que usualmente se charla con las familias que tienen complicaciones económicas para ofrecerles un plan de pago, pero en muchos casos existe “desconexión” entre los padres y la administración de los establecimientos.

Juan Caminos, apoderado de las escuelas que dependen del Arzobispado, informó que la familia de Villa Montoro tenía hasta el mes de octubre una deuda de 90 mil pesos. “Se les enviaron siete notificaciones que quedaron sin contestar en el 2021. Recién aparecieron en marzo, sin haber hecho las inscripciones y hoy - por ayer -, acreditaron los pagos que no estaban informados”, explicó el abogado.

Se aclaró que los tres alumnos tienen su banco reservado y que cuando se salde la deuda, se le dará una beca al mayor.

“Hubo 1.200 familias que cumplieron con los requisitos. Por eso, acordamos que cuando lleven toda la documentación, las chicas podrán empezar. Hay que respetar lo que se pide desde Educación hasta por una cuestión de seguros que son obligatorios”, dijo Caminos y agregó que desde octubre del año pasado se creyó que el vínculo con los alumnos estaba cortado por la incomunicación de la familia.