El vulgar insulto en inglés de Cafiero a Lanata por las críticas sobre su pronunciación

Después de haber sido tendencia en Twitter por su discurso en inglés en la Expo Dubai días pasados, el canciller Santiago Cafiero dejó en claro que las críticas le molestaron y lo hizo de una de las peores formas que podría haberlo expresado, insultando a un periodista.

El ministro de Relaciones Exteriores hizo foco en Jorge Lanata, quien lo había cuestionado por su pronunciación al momento de dar un discurso ante inversionistas árabes

"Lanata says stupid things about me. And I don´t kare. It´s his opinion", dijo durante la entrevista que en Radio Urbana le hizo María O'Donell, quien a la vez traducía: "Lanata dice estupideces sobre mí. Y no me importa su opinión".

Hasta ahí Cafiero había "devuelto" las críticas, pero lo cuestionable fue cuando al aire insultó a Lanata: "I think that Lanata is a dickhead", sostuvo, para sorpresa de la conductora, que no se animó a traducir al aire lo que el jefe de la diplomacia argentina acababa de decir.

"Pero, ¿qué quiere decir? ¿Cabeza de...?", preguntó sin completar la traducción, a lo que Cafiero respondió: "No sé, no sé".

El término "dickhead" suele utilizarse en inglés para llamar a alguien "imbécil" "cabeza de pene", que fue lo que la conductora no quiso preguntar.