VIDEO. "Cabeza de poronga", la canción de Alejandro Lerner por el insulto de Cafiero a Lanata

El pase de radio Mitre de hoy entre Eduardo Feinmann y Jorge Lanata fue de lujo ya que Alejandro Lerner tuvo una intervención inesperada. Es que en medio de la polémica por el vulgar insulto en inglés que el Canciller le dedicó al periodista (vea: https://www.eldia.com/nota/2022-3-18-10-44-0-el-vulgar-insulto-en-ingles-de-cafiero-a-lanata-por-las-criticas-sobre-su-pronunciacion-politica-y-economia), dio a conocer una canción titulada, justamente, "Cabeza de poronga".

Incluso Lanata invitó al músico a “salir a cantarla por San Isidro, en la librería del canciller”. Antes, Feinmann, que se había disfrazado con un traje de soldado, había contado: “Yo me puse directamente el casco y el chaleco antibala. Yo estoy preparado para la guerra. Tengo que estar camuflado, quiero que la inflación no me reconozca”, en alusión a la frase del Presidente Alberto Fernández por la “guerra contra la inflación”.

Y luego siguió: “Yo tenía una sorpresa para vos pero no llega porque está complicado con el tránsito. A Alejandro Lerner te quería regalar. Alejandro venía haciendo la poesía en el auto, se llama ‘Cabeza de poronga'".

Una vez que Lerner salió al aire para hablar con los periodistas explicó: “Yo he compuesto muchas canciones a lo largo de mi vida, escuchando la radio recordé que tuve un gran éxito en los '80 que se llamó 'Cabeza de poronga'". Y luego pasó a narrarla a modo de poema:

"Cabeza de poronga, no es por ti sino por el que te nombra.

Los insultos van y vienen, a veces lo que sucede conviene.

Nombre de prócer cabeza de poronga y al que no le gusta que se ponga.

Quizás solo sacaron te contexto, quizás fue un error de texto.

Señor cabeza, señor poronga, no conteste no se exponga.

Cada uno con su mote, nada lo mancha, no se entonga, señor cabeza de poronga"