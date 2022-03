VIDEO: Habló la familia de uno de los acusado por el crimen de Miguel Heredia en Tolosa

La familia de uno de los acusados y detenido por el crimen de Miguel Heredia en Tolosa en 2018, Juan Talerico, rompió el silencio para pedir el pronto esclarecimiento del caso. Los padres de la víctima exigieron días atrás justicia por la vida de su hijo.

Gustavo Talerico y Adriana Racunti, padres de Juan Talerico, contaron detalles de la causa y apuntaron contra la familia Heredia. “Hay muchas cosas que se saben pero la gente tiene miedo de hablar”, comenzó la madre en diálogo con diario El Día.

Ellos aseguran que la mujer de Miguel Heredia fue amenazada por la familia de su marido para acusar a Talerico y a los Torres, dos de los hermanos que son acusados en la causa. “En el barrio donde viven y en este, todos saben quién lo mató. Mi hijo y los Torres se están comiendo un garrón”, afirmó Adriana.

Desde el hecho en 2018, poco después sufrieron un ataque de balas en su casa que casi termina en tragedia. En ese momento, el nieto de los Talerico estaba junto a su abuela en la casa. “El tiro me pasó por el costado. Si no me levantaba justo, estaba muerta o en silla de ruedas” recordó la madre del detenido. A partir de aquel día, no volvieron a ver a una autoridad en su casa para determinar quiénes fueron.

Las incógnitas de la familia Talerico giran en descubrir por qué “la fiscal no mandó a averiguar”, al tiempo que mencionan que ellos hicieron marchas para pedir la reconstrucción del hecho que terminó con la vida de Miguel Heredia.

Gustavo Talerico extrae de entre sus cosas, una serie de archivos de la causa durante cuatro años. Una de ellas es una noticia que publicó el portal Labuenainfo: “Ellos publicaron que Jonathan Heredia (hermano de Miguel) había sido detenido por el disparo (a su hermano) y después lo borraron. Después que la bala que impactó sobre mi yerno es del mismo calibre que la utilizada en el caso de Miguel Heredia. ¿Cómo puede ser?”.

Adriana Racunti expone una denuncia donde se detalla que “este chico tiroteó una casa” con una chica dos días antes del crimen de Miguel Heredia y agregó “nadie hizo nada. Si hubieran hecho algo, Miguel estaría vivo”. “Vamos a esperar el juicio. Mi hijo va a salir inocente pero ¿quién nos devuelve el tiempo perdido?”, se pregunta el padre de Juan.

El pedido de la familia Talerico es justicia pero, principalmente, el esclarecimiento del caso. Por estos días recibieron la cuarta cancelación de la audiencia para establecer la fecha del juicio. “Ahora me lo mandan al 30 de mayo para saber cuándo empieza. Mi hijo está desde hace cuatro años preso sin condena y procesado”, cerró Gustavo.