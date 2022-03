Quiebre en el oficialismo: hablan de un punto sin retorno

Diálogo roto. Mensajes que no se contestan. Y un arsenal de críticas que, como si de un líder opositor se tratara, tienen al Presidente, Alberto Fernández, como blanco del kirchnerismo duro, listo para disparar cada vez que la Vicepresidenta, Cristina Kirchner, lo ordene.

La crisis en el Frente de Todos (FdT), que cruza ya sin disimulo a los principales miembros de la coalición, parece haber entrado en un punto de no retorno. Y coloca al Gobierno en su momento más delicado desde que asumió, según admiten en el propio FdT sobre la tensión que detonó con la derrota en las PASO del año pasado y terminó de recrudecer en plenas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Ese acuerdo, aprobado por el Congreso, no es del agrado de la Vicepresidenta ni de su hijo Máximo, el fundador de La Cámpora que para rechazar el pacto con el FMI renunció a la presidencia del bloque oficialista en Diputados y después votó en contra en el recinto. Mientras, afuera llovían piedras contra el despacho de Cristina en el Parlamento, según contó ella misma en un video que subió a las redes sociales para escenificar la magnitud de los destrozos.

Después trascendería que estaba “irritada” por el “silencio” del Presidente que no salió a condenar abiertamente esa agresión ni se acercó personalmente para solidarizarse con ella. En rigor, según contaron en la Casa Rosada, el jefe de Estado intentó una comunicación, pero fue la Vicepresidenta la que no le contestó los mensajes, de acuerdo a la versión pública que dio la vocera presidencial, Gabriela Cerruti.

Se deduce lo evidente. La sociedad que Kirchner edificó para derrotar a Mauricio Macri en las urnas, con Fernández como Presidente y ella como Vicepresidenta, pende de un hilo cada vez más frágil. Los principales socios del Gobierno ya no se hablan. No hay puentes de diálogo entre ellos, que para comunicarse recurren a terceros y lo hacen a través los medio: las broncas, antes contenidas, ahora se gritan en público. Cristina deja trascender a los suyos que su relación con el Presidente está terminada y él, según comentan en su entorno, la tacha de “irracional” por no responderle el teléfono.

“Las diferencias ya no son solo políticas, son de desconfianza personal. Se entró en una espiral de pelea desatada que nadie puede controlar. Durante marzo, esto se arregla o se pudre del todo”, dijo incluso un referente de peso dentro del oficialismo que, sin embargo, no quiso pronosticar la ruptura del Frente. Al menos en lo inmediato y aunque dirigentes de La Cámpora y aquellos que reportan a Cristina, como Andrés “Cuervo” Larroque, Oscar Parrilli o Juliana Di Tullio (que reclamó “firmeza en la guerra contra la inflación”) salgan a criticar sin disimulo al Presidente, que también responde a través de ministros “picantes” como el de Seguridad, Aníbal Fernández, que la semana pasada se cruzó con Larroque por el “ataque” al despacho de Cristina.

En este escenario de rivalidad interna, entre los exégetas del oficialismo están aquellos que hablan de un Presidente “debilitado”. Otros marcan lo contrario, que el jefe de Estado pudo sacar el acuerdo con el Fondo aún sin las manos levantadas del kirchnerismo, que eso lo fortaleció y que, contra la “sumisión total” que buscarían sus socios en el poder, “confronta, desobedece y responde”.

Pero la desavenencias no son solo de retórica y dialéctica. Hay además una declarada “guerra” interna por el poder, que se mantuvo dormida con el “loteo” de áreas clave que manejan el albertismo, La Cámpora y el massismo.

En plena fractura interna, la agrupación de Máximo Kirchner quiere mantener el control de carteras como el Ministerio de Interior, PAMI, Anses, YPF y Energía, especialmente sensible por tener bajo su órbita la discusión tarifaria que (por el lado del kirchnerismo) enfrenta al secretario del área Darío Martínez y por el Gobierno al ministro de Economía, Martín Guzmán, blanco dilecto del kirchnerismo duro que el Presidente sigue sosteniendo en su cargo.

Habría otra área de interés de La Cámpora que se volvió clave durante la pandemia: el ministerio de Salud que tras la escandalosa salida de Ginés González García quedó a cargo de Carla Vizzotti y que, según dejaron trascender en Casa Rosada, hoy sería mirado con interés por Nicolás Kreplak, el jefe de la sanidad en la Provincia.

Por ahora “nadie entra y nadie se va, aunque esté todo roto”, admitían el fin de semana cerca del Presidente, que en lo inmediato no tendría planes para relanzar su gestión con nuevos actores, tal como le vienen reclamando en su entorno. “Por ahora, Martínez se queda en Energía, y Kreplak sigue en la Provincia”, resumían como para ponerle paños fríos a una interna que parece crecer sin techo y todavía con final incierto.

Cristina habla de “relación terminada” con el Presidente. Mientras, él la tacha de “irracional”