Lacunza: “Subir impuestos también implica ajuste”

Para el exministro de Economía durante el gobierno de Cambiemos, Hernán Lacunza, el acuerdo entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) no incluye ninguna solución para que la Argentina vuelva a crecer. Aseguró además que tampoco está claro cuál será el plan a seguir para cumplir con las metas del Fondo y que lo pactado implicará ajustes tanto a través de la suba de impuestos como de la inflación, que no precisa que se le declare la guerra a los empresarios, sino “una solución que está dentro de un triángulo: Casa Rosada, Economía y Banco Central”.

Durante una entrevista con Infobae, Lacunza observó la “falta de un plan económico” y cuestionó que el Gobierno se enorgullezca porque no va a hacer ningún cambio laboral, ni impositivo, ni cambiario, como si todas esas cosas funcionaran bien”.

En el acuerdo con el FMI “hay ideas sueltas, algunas hasta contradictorias, pero no están explicitadas. En tarifas, por ejemplo, asistimos hace a una interna del gobierno. [...] Qué se va a hacer con las transferencias a provincias, las empresas públicas, la tasa de interés, el ahorro fiscal, el tipo de cambio y muchos otros temas, no lo sabemos”, cuestionó el exministro de Juntos por el Cambio.

El economista puso en duda también los compromisos del Gobierno ante el Fondo: “Por ejemplo, dicen que se va a ahorrar por subsidios 0,6% del PBI. Con el aumento de tarifas que se anunció vamos hacia lo contrario, hacia más subsidios, es decir, más déficit. En teoría las metas son cumplibles, no son demasiado exigentes por lo menos para los primeros dos años, en los que el gobierno se ha encargado (y el FMI le ha concedido) de conseguir metas más livianas, dejando lo más difícil de 2024 en adelante”.

Según Lacunza, “el acuerdo va a ser exitoso si los argentinos vivimos mejor y con este programa no va a ocurrir. En lo inmediato el gobierno va a tener algún oxígeno cambiario. Pero las variables nominales están creciendo de a 10 puntos por año y en 2022 va a ser de 50 y pico, tanto para inflación, tipo de cambio, tasa de interés o salarios. Además, genera una deuda en pesos muy importante para el próximo gobierno, sigue la idea de procrastinar los problemas. A corto plazo, el acuerdo traerá alivio cambiario sin resolver la inflación, a mediano plazo habrá una enorme deuda en pesos y a largo plazo no se resuelve ninguno de los obstáculos que impiden crecer”.

Consultado sobre si el acuerdo con el FMI implica ajuste, Lacunza fue categórico: “Si no hay ajuste va a haber déficit, si hay déficit no va a bajar la emisión, y si no baja la emisión, va a subir la inflación. El Gobierno piensa que subir impuestos no es un ajuste, que ajustar es solo bajar el gasto. Cuando el sector público no quiere hacer el ajuste, lo traslada al sector privado por dos vías: o le baja el gasto o le aumenta la presión a la impositiva. El ajuste se hace con impuestos legislados, como los 19 que ya aumentó este gobierno, o con el impuesto no legislado, que es la inflación. Hoy existe un impuesto del 4,7% mensual sobre los ingresos. Y los que menos se pueden defender son los que tienen ingresos más bajos. Ajuste no es únicamente bajar el gasto; subir los impuestos también lo es”.

Por último, el exministro de Economía adelantó los tres pilares del plan de JxC pensando en 2023: “No se puede gastar más de lo que ingresa, la “maquinita de la felicidad” no existe y hay que vivir integrado al mundo. Es lo opuesto a que haya más Estado frente a cualquier situación, actuar como si la emisión no generara inflación y “vivir con lo nuestro”, que es lo que propone el modelo actual”.