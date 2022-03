VIDEO. Los taxistas se movilizan en el Centro: reclaman por fotomultas y piden suba de tarifas

Cuatro agrupaciones y asociaciones de taxistas se movilizan esta mañana para realizar una batería de reclamos. Se juntaron a las 10 en el Bosque y marcharon en sus autos de alquiler hasta la Municipalidad para pedir, entre otras cosas, por las multas en las sendas peatonales ya que son "imposibles de pagar", según manifestaron.

Pero también el reclamo está apuntado al aumento de la tarifa y el blanqueo de los empleados. La marcha provocaba que desde las 11 el tránsito se tornara un caos debido a que cortaron la calle 12, frente al palacio municipal.

La convocatoria fue realizada por la Mesa Unidad en Defensa del Taxi, integrada por el Centro de Ayuda al Taxista y Afines (CATA), Unión de Propietarios de Taxis de Autos Taxis (UPAT), Asociación Civil Taxistas y Taxistas Unidos.

Daniel Caballero, representante de una de las cuatro agrupaciones que se movilizaban hoy, planteó la cuestión de las fotomultas al señalar que "no nos están dando bolillas". "Ahora el problema se agravó porque tenemos un montón de fotomultas, muchas de las cuales están mal hechas. Son nulas de nulidad absoluta. Hay multas que por ejemplo es cierto que están sobre sendas peatonales, en donde a lo mejor está cruzando una persona y tenés que frenar", señaló.

Al respecto, afirmó que "hay un montón de cuestiones que ya hablamos con el abogado, con el subsecretario. Los compañeros no aguantan más porque no las podemos pagar. Lo que queremos es consensuar las multas. A los de luz roja que le den tareas comunitarias. Hay que aggiornarse. A esta gente no les interesa el tema".

Por otra parte, deslizó que "el otro día estuvimos en Control Ciudadano y hay pilas de agencias de remís que están sin reempadronar, y la ordenanza es clara sobre que hay que clausurarlas. Y hay un montón de taxis con color blanco y la ordenanza dice que los remises no pueden tener el mismo color de los taxis".

En cuanto a las tarifas, confirmó que "ya pedimos el aumento" y explicó que "eso es por la ordenanza, se pide dos veces al año". Según puntualizó, "tenemos el problema de que por cuestiones políticas no se formó el consejo todavía. Vamos a entregar un petitorio con los puntos a considerar".

Caballero dijo que "si no hay respuestas del Ejecutivo nos vamos a quedar acá hasta que digan qué es lo que va a pasar".