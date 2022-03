Iván de Pineda y una escandalosa versión sobre su baja de La Peña de Morfi

Luego de que trascendiera que Iván de Pineda iba a ser el nuevo conductor de La Peña de Morfi (Telefe), finalmente esto no sucederá. Es que tras la muerte de Gerardo Rozín, creador y conductor del ciclo musical, el modelo decidió hacerse a un lado.

Durante las últimas horas se conocieron los supuestos motivos detrás de su determinación.

Al aire de Socios del espectáculo (eltrece), Mariana Brey dejó entrever que de Pineda habría sido desvinculado por sus exigencias. Entonces señaló que pidió “no acercarse a la comida” y que solicitó hacer las entrevistas exclusivas sin la participación de Jessica Cirio, que es la co-conductora. “Me dicen es que se hartaron de su divismo”, sostuvo la panelista.

En Intrusos (América) remarcaron que la conducción del modelo estaba planteada como algo provisorio, hasta que Rozín pudiera retornar a su ciclo.

Asimismo Nancy Duré indició que de Pineda no tenía intenciones de ponerse al frente del programa. “Lo primero que me dicen es que Iván nunca quiso hacer el programa y que no le gustaba. Es más, lo escucharon decir que era ‘grasa’, que no era de su estilo, pero que había dicho que él iba a salvar la peña”, relató poniendo en duda el trascendido.