Revelaron el video que Gerardo Rozín grabó para después de su muerte: "Me voy quedando"

El periodista Gerardo Rozín dejó grabado un video en el que interpreta una dolorosa canción que decidió dejar para que se publicara después de su muerte. “El día que recibí el peor diagnóstico de mi vida, sentí esa canción”, expresa en el clip difundido en el programa homenaje de la Peña de Morfi.

Gerardo Rozín falleció el pasado 11 de marzo, después de un año de lucha contra un tumor cerebral maligno. Desde entonces, el periodista sabía que sus últimos meses eran de despedida de su vida y de agradecimiento por lo obtenido hasta sus 51 años. En el programa de homenaje de este domingo, en la pantalla de Telefe se pudo ver el video en el que habló de los momentos en el que se enteró de su diagnóstico y de cómo funcionó como una premonición.

En el video, se puede escuchar al propio Gerardo Rozín hablar acerca de su admiración por el folclorista Gustavo Cuchi Leguizamón, de quién, a sus 12 años, había escuchado el tema “Me voy quedando”, cuyas frases habían seguido dando vueltas en su mente.

“Pasaron muchos años, afortunadamente, y me entero de un muy mal diagnóstico. Estoy bajando las escaleras de mi casa, y no me preguntes cómo... después de 30, casi 40 años digo: ‘Me voy... quedando ciego’. Casi como si además del diagnóstico hubiera tenido el pronóstico”.

“Yo no creo en nada, ya se sabe. Y no es que después de esto termino con un ataque de fe y todo queda lindo, ni en pe... La verdad es que, para alguien que no cree, algo así es como una aparición y tiempo más tarde, me pareció que era una canción muy buena para ese tipo de dolor”, expresó.

Se refiere a “Me voy quedando”, una canción de Cuchi Leguizamón que entonó junto a la banda en una de los últimos programas en los que estuvo. “La hicimos con los chicos de un modo muy emocionados, que casi no pudimos llevar al aire porque yo quería contar que algo estaba pasando, pero no quería hacer una noticia de eso. Ese nudo en la garganta salió al aire, y no me volví a cruzar con la canción en todos estos meses, que fueron bastante buenos”, describió.

“Hoy, acá, por las dudas, con Dos más Uno, ‘Me voy quedando’”. Y, en su voz, interpretó una versión emocionante.