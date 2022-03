Investigan golpiza al detenido por embestir a un inspector en 13 y 50

Por el atropello a un inspector municipal en la esquina de 13 y 50, un fiscal de La Plata recibió al conductor detenido para tomarle declaración indagatoria por el delito de “tentativa de homicidio agravado”. Y parece que varios reclusos también lo recibieron en un calabozo de la comisaría primera, pero para someterlo a una feroz golpiza. Así de intensas fueron las últimas horas del joven automovilista de 20 años, que en la madrugada del domingo pasado casi desata una verdadera tragedia.

La agresión, según confiaron a este diario calificadas fuentes de tribunales, ocurrió anteanoche en una celda de la seccional de 53 entre 9 y 10.

De acuerdo a los mismos informantes, el imputado, identificado como Thiago Villiani, se negó a declarar luego de embestir con su coche a un agente de tránsito, al que llevó colgado arriba del capot durante tres cuadras. Y cuando lo despidió, en medio de aceleradas y zigzagueos, la víctima sufrió una fractura de cráneo, entre otros traumatismos en distintas partes del cuerpo.

Demás está decir que su situación procesal es harto comprometida en la causa, ya que “está filmado y hay varios testigos que lo ubican en tiempo y espacio en el lugar de los hechos y lo sindican como el autor penalmente responsable de la maniobra”, expresó un pesquisa a este diario.

Después de la audiencia, Villiani retornó a su calabozo y no la pasó muy bien. Tanto que debieron pedir una ambulancia del SAME, que lo trasladó al Hospital San Martín.

Allí, trascendió, le hicieron una tomografía y otros estudios médicos, a causa de las trompadas que recibió por parte de los otros internos.

A raíz de lo sucedido, independientemente de la investigación por lo ocurrido a metros de Plaza Moreno, el titular de la UFI N° 5 de nuestra ciudad, Juan Menucci, inició actuaciones por “lesiones”.

Sobre el joven automovilista, se supo que en el expediente del atropello, cuando se requirió un informe de antecedentes, surgió un sumario anterior por “lesiones culposas”, en el que presuntamente estaría citado a juicio.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) ya le suspendió la licencia de conducir y también le solicitará a la Justicia su inhabilitación “de por vida”, reveló el organismo a través de un comunicado.

EVOLUCIÓN FAVORABLE

Respecto del estado de salud del agente de tránsito herido, de nombre Jorge Tapa (46), las noticias de su evolución trajeron cierta tranquilidad.

Es que, con el cuadro descripto (fractura de cráneo), igual recibió el alta médica en el hospital Italiano y pudo retornar a su domicilio, donde continuarán con las evaluaciones clínicas.

“Mi papá está un poco mejor, tenía un cuello ortopédico y ahora se lo sacaron. Está comiendo y está yendo al baño, se ríe, se puede levantar. Antes no podía porque se mareaba producto del golpe y empezaba con vómitos. Está mejor, un neurocirujano le dio el okey”. El testimonio pertenece a Brian Tapia, hijo del inspector municipal, que enseguida agregó: “Estaba en el operativo ese día, trabajo con mi papá. Somos los dos agentes de la Guardia de Prevención. Veo desde el momento en el auto lo levanta y lo llevan en el capot”.

En ese sentido, Brian recordó que “cuando hace la seña, (el auto) frena; pero cuando le toca la rodilla con el paragolpe, ahí el conductor decide acelerar de vuelta y a él (por su papá) no le quedó otra opción que agarrarse del capot”.

“Se lo llevó desde calle 13 y 50, dobló por diagonal 73 y en 15, con sentido a 14. Mi papá se soltó y cayó contra el asfalto. Ahí es donde se hizo el golpe en la cabeza y le quedó una fractura de cráneo”, añadió.

Asimismo, el joven señaló que su papá recuerda todo, desde el momento que “lo levantó hasta que se soltó del capot”.

“Eso lo contó él, le iba diciendo que frene y el conductor le decía que no. Iba con una menor de 16 años, que se no sé si está en la causa y la menor le decía que frene al conductor. Cuando ya no le quedaba otra opción, mi papá decidió soltarse”, aclaró.

DRAMÁTICO MOMENTO

Brian, visiblemente conmovido por el hecho, comentó que “cuando vi a mi papá pensé que estaba muerto”.

A dos cuadras del lugar, en el cruce de las calles 15 y 46, un taxista comenzó a hacer luces y señas para alertar a los oficiales.

Una vez en el lugar, dieron con el vehículo del implicado que estaba estacionado a mitad de cuadra y sin ocupantes.

El taxista le dijo a los policías que vio cómo los acompañantes se bajaron y se fueron caminando a un kiosco de la cuadra a comprar agua. Al instante, lograron dar con ellos y los detuvieron ahí mismo.

“El conductor siguió y abandonó el auto a 150 metros. Se armó un operativo de la Policía y lo encontraron en una estación de servicio que estaba comprando algo. No sabía si había matado una persona y el señor estaba de compras. Ahí lo agarraron y se lo llevaron a la comisaría. Dijo que no frenó en el operativo, porque tenía un espejo roto y tenía miedo que le secuestren el auto. Eso no es motivo de secuestro, porque si tenés toda la documentación no te van a joder con eso”, concluyó Tapia.