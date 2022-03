Detenido liberado y ¿otras causas que se reactivan?

El partido entre Gimnasia y Estudiantes se sigue jugando. Luego de las discusiones dentro del campo de juego y las amenazas de un hincha del Pincha a la esposa de Brahian Alemán, la Policía procedió a aprehender y liberar al acusado.

El joven, presunto autor de la amaneza en las redes sociales, recuperó su libertad ayer, luego de permanecer más de 15 horas detenido, tiempo que sirvió para investigar su aparato celular y una computadora que se secuestraron en la noche de su detención. De ahora en más investigará la Justicia.

El allanamiento se realizó en el marco de la investigación Caratulada “Amenazas”, con injerencia de la UFI Nº 5 a cargo del Dr. Juan Ignacio Menucci y el Juzgado de Garantías Nº 2, con la Dra. Silva Pelossi del Departamento Judicial La Plata.

También se incautaron dos armas de fuego y 116 detonaciones, pero con el correr de las horas se pudo comprobar que estaban a nombre de su padre y con los papeles en regla.

El hincha es socio de Estudiantes pero desde el Club le dijeron a este medio que mientras que actúe la Justicia no van a interceder y una vez resuelto el problema lo evaluarán. Si bien saben que no fue una situación vinculada a un espectáculo de fútbol puede tener connotaciones que lo relacionen. Del mismo modo podría actual la Aprevide, pero de momento no hay precisiones.

VIEJAS CAUSAS QUE SE PUEDEN REACTIVAR

Por otro lado este medio pudo saber que otras causas vinculadas a episodios de violencia entre hinchas de Gimnasia y Estudiantes se podrían reactivar para frenar la escalada de violencia.

Entre ellas se encuentra el ataque estilo molotov al portón de ingreso a la cancha albirroja, que sucedió a finales del año pasado y provocó la detención del jefe de la barra del Lobo, quien unas horas después recuperó su libertad ya que se comprobó no había tenido nada que ver con lo sucedido.

En cambio, ya estaría identificado el autor material de dicho atentado. Se trata de un joven con domicilio en la periferia platense a quien se le podría dictar orden de arresto.

Del mismo modo está sucediendo con la causa que se inició tras la colocación de bombas controladas a control remoto el día del primer partido jugado por Estudiantes en UNO. Los hinchas, presuntamente de Gimnasia, fueron identificados pero, sorpresivamente, no hubo ninguna detención.