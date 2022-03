El Fondo Monetario Internacional aprobó el nuevo acuerdo con Argentina

El directorio del Fondo Monetario Internacional aprobó este viernes el acuerdo técnico alcanzado con la Argentina y respaldado por el Congreso, por lo que dará inicio formal entonces al nuevo programa económico con el que el país refinanciará los USD 45.000 millones de vencimientos del préstamo de 2018, según anticipó la agencia Reuters.

El máximo órgano de decisión del FMI debatió este viernes desde la mañana durante algunas horas el memorando técnico y de políticas económicas que rubricaron el staff del organismo y el Gobierno argentino a principios de mes, y que tuvo el apoyo del parlamento nacional. El directorio, integrado por los miembros del Fondo y con la presencia central de los Estados Unidos, China, Japón y países de la Unión Europea, le dieron el respaldo final al acuerdo. El último visto bueno fue alcanzado por consenso, pero no llegó a ser aprobado de manera unánime entre los miembros del board, según fuentes oficiales.

Desde Tucumán, el canciller Santiago Cafiero aseguró que la aprobación del acuerdo con el FMI demostró que "la Argentina no quería entrar en default", y agregó que no pagarle al organismo "lo único que iba a traer era desinversión e iba a quebrar la senda de crecimiento".

"Quedó claro que la Argentina no quería entrar en default. Esa es una solución imposible de aceptar, porque lo único que iba a traer era la desinversión e iba a quebrar la senda de crecimiento por la que estamos transitando", remarcó el ministro de Relaciones Exteriores desde la ciudad tucumana de Tafí Viejo, donde participó de la inauguración de obras cloacales junto al jefe de Gabinete, Juan Manzur.

Al ser consultado por el rechazo del kirchnerismo al acuerdo alcanzado para refinanciar la deuda con el Fondo, Cafiero aseguró que los integrantes de la coalición oficialista tienen por delante "seguir articulando, sobre las diferencias, el modelo de país que estamos defendiendo".

"Lo que tenemos por delante, como hombres y mujeres de la política, militantes del peronismo y del Frente de Todos, es seguir articulando, sobre las diferencias, el modelo de país que estamos defendiendo", subrayó en ese sentido.

Y luego añadió: "Me hubiera gustado que todo el FdT hubiera votado el acuerdo con el Fondo", aunque luego acotó que "eso no impide ver que el proyecto de país que defiende la Vicepresidenta (por Cristina Fernández de Kirchner), Máximo Kirchner, La Cámpora y los compañeros que no acompañaron este acuerdo, es la misma idea de país que defiendo yo y que interpela el peronismo".

Cafiero llegó hoy a Tucumán junto a Manzur y el administrador del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), Enrique Cresto, con motivo de la inauguración de obras de conexión cloacal que beneficiarán a 2500 personas.

Durante el acto se anunció la creación de la Delegación Norte Grande del organismo de saneamiento.

Tras esa actividad, el canciller, el jefe de Gabinete y el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo participaron de una reunión con productores locales de Tafí Viejo.