VIDEO Se encadenó frente a los juzgados para pedir prisión domiciliaria para su hijo

Una mujer se encadenó esta mañana frente a los tribunales penales de nuestra ciudad para pedir la liberación o la prisión domiciliaria para su hijo. El joven, Juan José Bortolameri, está detenido por un caso de presunto robo en el marco de un conflicto en el que el denunciante tendría relación con un sector de la Uocra que responde a Iván Tobar.

La mujer ya se ha cosido la boca en otra oportunidad por la misma protesta, dijo.

Estela dijo a ELDIA .COM que decidió encadenarse en defensa de su hijo porque "hemos agotado todas las instancias, legalmente con la abogada ya no tenemos más nada que hacer. Hace un año y tres meses que luchamos para que los jueces lo liberen. Lo tienen preso sin ninguna prueba en contra. le han denegado dos veces el arresto domiciliario.

En la actualidad el joven está detenido en la Unidad 9. "Lo pasean por todos los penales porque tiene una madre que no se calla y denuncia a los policías", señaló Estela.

El joven está además en estos días en una huelga de hambre.

La mujer dijo que todo empezó porque "gente del sindicato me tirotearon la casa porque no les quise dar mercadería del comedor que yo sostengo. La policía se llevó a mi hijo en una causa armada. Yo estoy amenazada, me tuve que esconder dos meses.

"Que hagan el juicio mañana, que investiguen. El fiscal se sacó el caso de encima", acusó.