El Gobierno respondió a través de Dylan: "Pobre señor este supuesto adiestrador mío"

El Gobierno salió a responder las críticas que se gestaron por el nombramiento de Ariel Zapata, ex adiestrador del perro del presidente Alberto Fernández, como director de Planificación Operativa y Centro de Monitoreo en el Ministerio de Seguridad. La modalidad utilizada llamó la atención. En la cuenta de Instagram de Dylan aseguraron que sólo una vez tuvo contacto con el animal y, además, aprovecharon para criticar a los medios de comunicación.

“Vi que decían que nombraron a ‘mi adiestrador’ en el Ministerio de Seguridad. Le pregunté a Alberto si lo conocía, me dijo que no. Le pregunté al profesor Romero (mi veterinario) si lo conocía y me dijo que lo acompañó una vez, para enseñarme a tratar bien a Prócer, mi hijo mayor. Yo nunca fui adiestrado”, aseguraron en el posteo junto a una foto del perro con lentes y leyendo el diario.