Leandro Díaz: “La quise bajar, por suerte fue al arco y me tocó convertir”

Estudiantes sacó de la galeras un empate en el que pocos creían y el goleador pincha que no para de hacer goles dejó su testimonio: ”Uno siempre lucha para que las cosas le salgan bien. El fútbol me ha ayudado para salir de un pozo depresivo en el que estaba y siempre se lo agradeceré”, comentó el delantero pincha.

La racha goleadora del Loco Leandro Díaz parece no tener barreras en Estudiantes y los pinchas no dejan de disfrutar cada partido dónde el ex Atlético Tucumán le toca entrar y marcar sus condiciones convirtiéndolo hoy por hoy, en uno de los jugadores más importantes del fútbol argentino.

Anoche en la jugada del gol, tras el centro a “tres dedos” de Mas, la jugada derivó en la cabeza de Díaz, que se sinceró y dijo: “En realidad la quise bajar y que fuera para el medio del área, pero por suerte fue al arco y entró”, aseguró el atacante de Estudiantes que sigue racha y anoche fue uno de los que ingresó en la etapa final.

Ya sea por la Copa de la Liga o por la Libertadores, “El Loco” está devolviendo con creces la compra por parte del club albirrojo, el 50 % de su ficha.

Cada vez que el delantero marcó, Estudiantes no perdió y ese, justamente no es un dato menor.

SE VOLVIÓ LOCO EL RUSO

Promediaba la segunda etapa y una mano clara en el área de Vélez desató la locura del entrenador de Estudiantes porque es cierto, fue clarísima y se vio en toda la cancha.

Tanto como la aclaración del árbitro Yael Falcón Pérez que ampulosamente se encargó de demostrar que el también había visto la jugada, pero que justamente la consideró “casual” constituyendo en lo que fue la jugada más polémica en la noche del estadio José Amalfitani en el barrio de Liniers.

Y eso generó el reclamo airoso de Ricardo Zielinski que obviamente terminó en nada, porque el juego continuó inexorablemente en lo que resultó el primer empate de Estudiantes en la Copa de la Liga.