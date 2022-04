María Valenzuela viajó a Ushuaia para recuperarse: pesa apenas 35 kilos

Finalmente, después de sufrir durante tres años, María Valenzuela viajó a Ushuaia para realizarse una intervención dental. Hace unas semanas, Valenzuela había explicado que por una mala praxis que le realizó un odontólogo, pesa 35 kilos y no puede ingerir alimentos sólidos. El profesional en cuestión, vive en el exterior y no se hizo cargo de los problemas de salud de la actriz, por lo que ella decidió irse a Ushuaia a hacerse atender con Marcelo Carta, un dentista amigo.

"Me voy a Ushuaia a ver a mi hermano, amigo y odontólogo de toda la vida, Marcelo Carta. Voy a hacerme el tratamiento y a disfrutar también" y agregó: "el podría haber venido acá a hacérmelo, pero me dijo que vaya porque quiere que me saque el estrés de esta ciudad porque tengo que estar tranquila para poder asimilar bien todo lo que me ponga".

Asimismo, reveló el calvario que vivió durante este tiempo. "La pasé muy mal estos tres años y no podía hacer nada por la pandemia. Estuve encerrada, comiendo papilla y masticando cada pedacito de pollo por 15 minutos. Hasta la angustia y el hartazgo y largaba la comida, no quería comer más", expresó.

La artista contó que a tan solo dos meses de haberse realizado el tratamiento, estaba comiendo una medialuna cuando de repente una de sus muelas hizo "crack". Desde entonces, intentó contactarse con su médico, pero sin éxito de que le solucionara el problema.

"Durante estos tres años tuve varias internaciones y llegué a pesar 35 kilos, resumió la actriz que sufrió agravios en las redes por su aspecto físico. "Estaba sensible y cualquier cosa que me decían me afectaba. Que era un monstruo, que era una calavera, que estaba espantosa", recordó.

Por último, Valenzuela destacó que el odontólogo que la tratará quiere que pruebe si el material que le va a poner se adapta a su organismo. "Si lo acepta o no lo acepta".