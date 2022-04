En el PRO, Macri y Larreta se mostraron juntos

El PRO aceleró las negociaciones internas con el objetivo de intentar evitar que “posturas personales” tensen a la coalición de Juntos por el Cambio y, al mismo tiempo, dar un primer paso para definir la metodología de la elección del candidato presidencial del partido amarillo, en 2023. Fue así que Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta compartieron en menos de 24 horas dos reuniones de alto contenido político.

El primer encuentro resultó sorpresivo y ocurrió el lunes a la noche cuando el ex presidente, el alcalde porteño, Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal y el ex senador Federico Pinedo compartieron una cena en un restaurant de la costanera norte donde se hizo un repaso de la difícil coyuntura económica que atraviesa el país pero también sobre cuestiones internas del principal armado opositor.

Según se pudo averiguar, al regresar de su periplo europeo, Macri convocó a una reunión en la que los participantes coincidieron en la importancia de mantener la unidad y en evitar que las diferencias existentes en algunas posturas no generen una fractura interna en la coalición opositora.

En este sentido, acordaron “en no tensar posturas personales que afecten la unidad”; por ejemplo, al ex jefe de Estado no le habría gustado que Bullrich lo “jubilara” al asegurar días atrás que no sería candidato en 2023.

Respecto a las próximas elecciones presidenciales, los dirigentes comenzaron a debatir “qué método” resultará más conveniente para elegir al postulante a la Presidencia del PRO en la segura competencia que librará Juntos por el Cambio. Pese a que el estatuto del partido no contempla la posibilidad de llevar a cabo una compulsa interna, en los próximos meses se analizarán distintas variantes electorales.

Críticas al Gobierno

También hubo críticas a la gestión del gobierno nacional y “la falta de institucionalidad que generan las peleas internas entre Alberto y Cristina” en momentos en que la sociedad sufre un escenario de alta inflación

Por otra parte, Larreta invitó ayer a Macri a recorrer la nueva escuela primaria N°21 ubicada en el barrio de Pompeya: “Con Mauricio entendemos a la educación como política de Estado y nos van a ver siempre defendiéndola juntos, a cada paso del camino. En 2007, cuando asumimos con él en la Ciudad, nos encontramos con este sector en un estado alarmante y tomó una decisión política muy firme: en educación íbamos a ir a fondo y lo íbamos a mantener en el tiempo”.

Por su parte, Macri resaltó que “somos un gran equipo, estamos recorriendo otra escuela que hemos abierto, van más de cien. Acá hay futuro, la educación es lo más importante”.