Otro escándalo: ¿La China le escribió a Mauro Icardi cuando Wanda Nara estaba en Argentina?

Un nuevo capítulo sumó la novela que tiene como protagonistas a Wanda Nara, Mauro Icardi y La China Suárez. Ahora corre fuerte el rumor de que cuando la empresaria visitó nuestro país junto a sus hijas para decir presente en el cumpleaños de su sobrina Malaika, y su marido se quedó solo en Francia, la actriz habría intentado comunicarse nuevamente con el futbolista del Paris Saint-Germain.

Wanda, que además de soplar las velitas con la hija de su hermana Zaira aprovechó su estadía en Buenos Aires para visitar su local de cosméticos en un conocido shopping porteño, estuvo 10 días en Argentina y el jugador se quedó en su casa sin los hijos de la blonda ya que fueron a visitar a Maxi López, su padre.

Lo cierto es que pese a que la vuelta de Nara fue a puro amor con su esposo ya que se mostró en Instagram con Icardi tomando mate e intercambiando románticos mensajes, estalló la bomba que fue lanzada en Buenos Aires y que promete una nueva instancia de conflicto, y que incluso podría terminar -ahora sí- en una separación definitiva, según los chimenteros.

La versión surgió en el programa de Ángel de Brito (LAM) y fue Yanina Latorre la que contó lo que le acababa de llegar a su teléfono celular un verdadero bombazo. ”El fin de semana la China le volvió a escribir a Mauro. Y Wanda lo agarró. Mañana te lo desarrollo. Si ves este chat, te morís”, reveló la esposa de Diego Latorre. Para no esperar al envío de hoy los panelistas abrieron el debate y opinaron sobre el tema. Incluso el conductor avaló a su informante, a quien le mandó un saludo, para aseverar que la fuente es confiable.

Allí fue cuando Pía Shaw dijo que “Wanda habrá llegado y le encontró el celular”, a lo que Yanina agregó que “La China viaja el 27 de abril para la entrega de los Premios Platino y se queda hasta el tres”. De esta forma le abrió la puerta a un posible encuentro en Europa, y además tiró un dato clave: Suárez se habría peleado con su novio español Armando Mena.

Cabe recordar que Wanda ya había hecho referencia a su relación con Icardi en su visita al país. “Estoy bien, son cosas que pasan. El tema es que yo cuento todo, o casi todo. No hay facturas, nadie le debe nada a nadie. Conozco a los personajes de esta historia, cada uno sabe como se maneja cada uno”, había contado, y sobre el episodio con La China declaró: “No hay nada más para hablar, se habló todo, Cosas que eran reales, cosas que no. Me cuesta caretearla, pasó lo que pasó”.