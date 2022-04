Mariano Andújar: “Este equipo demuestra carácter cuando no puede jugar”

(Enviado especial a Montevideo.-)

El capitán de Estudiantes Mariano Andújar fue la gran figura del equipo en el empate 0-0 contra Nacional por la Copa Libertadores. Antes de irse del Gran Parque Central habló con EL DIA y no sólo refirió al penal que le contuvo a Felipe Carballo sino a la fortaleza de un equipo al que muchas veces sus rivales no le pueden ganar ni aun cuando es superado futbolísticamente, como sucedió en el primer tiempo. Además se refirió a las críticas que en algún momento recibió y a las que castigaron a sus compañeros de la defensa.

-¿Qué sensaciones te quedan luego del empate en Montevideo?

-Buenas, sobre todo porque el equipo se sobrepuso a varios momentos de incomodidad en un partido adverso. Más allá de las actuaciones individuales lo importante es que el equipo demuestra carácter cuando no puede jugar.

-¿Qué les pasó en el primer tiempo, que se lo vio imprecisos con la pelota?

-El rival juega también… Vinimos a enfrentar al cabeza de serie del grupo, el que estaba en el bombo 1, el favorito del grupo. Vinimos y nos llevamos un empate valioso. Después sí, hay varios factores que te llevan a jugar mal o no tan bien. Tendremos que analizarlo y ver. Lo que te digo es que no se puede jugar todos los partidos igual. En La Plata tenemos que hacer valer el punto.

-Vos la viste más cerca que nadie: ¿fue penal la jugada de Morel?

-No, pero ya cambia poco. Igual la mía es una opinión parcial. Lo importante es que no terminó en gol.

-En el penal de Carballo ¿hay intuición, estudio o qué?

-Tenemos dos entrenadores de arqueros que nos dan herramientas, pero más que con el penal me quedo con haber ayudado al equipo. Acá lo importante es que el grupo responde con carácter cuando las cosas no salen bien. Después ganaremos o perderemos porque es fútbol, pero siempre con personalidad. Destaco eso, que cuando las cosas no salen como el domingo pasado, tenemos un temple que es muy importante.

-Sé que no te gusta hablar de lo individual, pero ¿estas buenas actuaciones tuyas apagan un poco aquellas críticas del inicio del año?

-Solo de alguna parte del periodismo hubo crítica. El fútbol es así. Ya tengo 38 años y no me va a cambiar nada lo que opine un periodista. No voy a poder atajar todos los partidos bien. Mi única intención es ayudar al equipo, algunas veces bien, otras más o menos y algunas veces pasaré desapercibido. Sé lo que siente por mí la gente de Estudiantes, no va a cambiar por alguna crítica. Por suerte a lo largo de mi carrera tuve más de los lindos momentos que de los otros. De acá a diciembre lo voy a disfrutar.

-Otros que recibieron críticas fueron los marcadores centrales y ante Nacional tuvieron un gran partido: ¿cómo los viste?

-Tenemos dos centrales de muy buen nivel. Rogel es indiscutido y seguramente estará en el listado previo de la selección uruguaya antes del mundial de Qatar. A ellos sumale a Jorge Morel que se retrasó unos metros al fondo y lo hace bien. Y también tenemos a Santi Flores y Santi Núñez, y ojalá que (Ezequiel) Muñoz se pueda recuperar cuanto antes para que vuelva al equipo.