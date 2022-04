Estudiantes se metió un punto en el Bolso para seguir arriba

MONTEVIDEO, URUGUAY

En la previa el empate lo firmaba con agrado. Por eso, el 0-0 que consiguió Estudiantes en su visita a Nacional cayó bien en un plantel que anoche se retiró del Gran Parque Central con la convicción que pese a jugar no tan bien en determinados momentos de un partido tiene un fuego sagrado que hace muy difícil a sus rivales ganarle el partido.

Ricardo Zielinski reconoció que a sus jugadores les costó muchísimo en los primeros 45 minutos, donde la pasó mal y estuvo muy cerca de quedarse en desventaja. Pero supo corregir a tiempo para una igualdad que dejó un dulce sabor.

El primer tiempo mostró una versión desmejorada de Estudiantes, que no tuvo solidez ni confianza en la mitad de cancha y desde ahí todo fue cuesta arriba. Los encargados de generar fútbol y darle equilibrio al equipo, Fernando Zuqui y Jorge Rodríguez jugaron mal. Muy mal. Por eso el local copó el medio y desde el vamos fue ganando terreno hasta arrinconar, por momentos, al Pincha contra Mariano Andújar.

El arquero empezó a ser protagonista, directo e indirecto. A los 5 minutos el colorado Trezza le ganó la espalda a Emmanuel Mas y avisó que iba a ser un problema a tener en cuenta. Achicó bien los tres palos el arquero. Dos minutos después Emanuel Gigliotti ganó la posición dentro del arco y la pelota pasó a pocos metros del palo derecho del “1”.

El Pincha no mostró nada de nada. Para colmo las pocas pelotas que recuperó las fue perdiendo, porque Gustavo Del Prete estuvo demasiado impreciso con la pelota y nunca pudo ganar en el mano a mano. En igual sintonía se mostró Mauro Boselli, que quiso jugar siempre de primera en un equipo que estaba mal. Leandro Díaz, el otro integrante del tridente, siempre estuvo lejos de la pelota.

Con ese contexto, perdido en el medio e impreciso en ataque, a Estudiantes sólo le quedó esperar a que pasaran los minutos y la defensa no cometiera errores. Pero eso duró hasta los 30 minutos cuando el paraguayo Morel se pasó de rosca y se llevó por delante a Gigliotti dentro del área. Penal sin discusión y de nuevo el público local que hacía sentir la localía.

Y otra vez el arquero que fue protagonista. Con mucha astucia y olfato adivinó el remate de Felipe Carballo, anunciado es cierto, que probó suave al palo derecho del capitán, que se estiró y la desvió a un costado. Se salvó el Pincha, pero la alarma que dos veces no iba a alcanzar el micro si seguía saliendo tan tarde de su casa. Todo para cambiar en 15 minutos, al menos refrescar conceptos que se habían escapado.

Andújar fue la gran figura. Atajó todo lo que le tiraron, por abajo y por arriba; e incluso, un penal

El ingreso de Matías Pellegrini por Morel ayudó mucho al equipo, que en el segundo tiempo se paró unos metros más adelante en el campo y, por momentos recuperó el manejo de la pelota. Una sola variante alcanzó para equilibrar, no para ser el equipo de los últimos partidos pero al menos sí para competir y no esperar que el golpe lo derribe.

Atrás la línea de cinco defensores y más abastecimiento para la pareja del medio, que pedía a gritos ayuda para sostener el juego. No mejoraron los tres de arriba, pero sí el equipo tuvo el equilibrio que no en los primeros 45 minutos.

En ese complemento el Pincha tuvo un par de llegadas, con algunos pases en profundidad por las bandas y con pelotas paradas. Todas tuvieron como protagonista a Matías Pellegrini, que le hizo bien al equipo y disparó la pregunta que muchos se hacían en la previa: ¿por qué no jugó de arranque?

A los 6 minutos llegó la primera jugada clara para Estudiantes, con un centro cruzado de Zuqui al segundo palo. Por allí ganó Fabián Noguera, que bajó la pelota y por poco no pudo empujar el Loco Diaz debajo del otro palo.

Pasando los 30 minutos el Pincha tuvo otra clara, de contragolpe. Manejó bien Pellegrini que metió un pase filtrado para Manuel Castro, otra de las vaiantes en el complemento. El uruguayo llegó un segundo más tarde que Rochet, que demostró por qué es el arquero de su selección. A esa altura el partido ya era equilibrado.

Pero la jugada más clara del partido -después del penal-, la tuvo el Pincha en el segundo minuto de descuento. Otra vez ganaron una pelota parada para que Noguera de nuevo tuviera el grito a su alcance. Salvó el arquero, que como su colega, demostró que tiene condiciones de sobra.

Ya no quedó más tiempo, el empate quedó servido pese a no conformar del todo a la vista y mucho menos a Nacional. Fue importante, muy importante para Estudiantes, que sigue puntero e invicto en la Copa. Pero no pudo repetir el juego intenso de los últimos partidos y eso, sin dudas, es una pregunta que se llevó el técnico Ricardo Zielinski a La Plata. Pero desde lo numèrico, clink caja: un punto en el Bolso de regreso a La Plata.

