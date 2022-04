Al final Medicina votó y ya tiene decano: Juan Ángel Basualdo Farjat fue reelecto

Tras varios días de idas y vueltas, finalmente se pudo votar en Medicina, que eligió decano. Juan Ángel Basualdo Farjat fue reelecto con 13 votos afirmativos, incluido el de los estudiantes, y 3 negativos, el de los graduados, quienes en el Consejo de hoy habían propuesto a Marcelo Uriarte como candidato opositor.

De esta forma se pudo destrabar la elección que esta semana, en dos oportunidades, esa facultad de la Universidad Nacional de La Plata no pudo llevar adelante y tuvo que cumplir con ese trámite durante el feriado de este Viernes Santo. La singularidad, sin antecedentes en la UNLP, ilustra para muchos el nerviosismo reinante en 120 y 60 que el miércoles último, en el mismo día en el que se cayó la sesión del Consejo Directivo para renovar autoridades, asistió a una movilización de docentes por falta de pago y a una renuncia que hizo ruido: la de Gonzalo Martínez, coordinador del curso de ingreso, quien hizo público su alejamiento con una dura carta en la que criticó desde “la falta de presencialidad” hasta un “cambio de rumbo” de la gestión y problemáticas que, advirtió, han llevado al abandono a “cientos de estudiantes”.

Según pudo saber EL DIA, esta mañana minutos antes de comenzar la elección, Basualdo firmó el pliego de demandas de los estudiantes comprometiéndose a cumplirlas. "Esa firma bastó para ganarse los votos", aseguraron fuentes de esa unidad académica a este diario.

Lo cierto es que con el telón de fondo de la renuncia del coordinador del curso de ingreso, la facultad había convocado al Consejo Directivo para votar autoridades, tras la fallida sesión del lunes, cuando el decano Basualdo Farjat no pudo reunir a los 16 consejeros necesarios para el quórum. Entonces, solo estuvieron los 7 profesores y el no docente, mientras faltaron los tres representantes de los graduados (de extracción radical y abiertamente opositores al decanato) y los 5 estudiantes (tanto la mayoría peronista de Remediar, como la minoría que integran Patria Grande y el PCR).

El miércoles volvieron a pegar el faltazo los graduados, aunque se sentaron los estudiantes luego de que, según manifestaron, las autoridades de Medicina hicieran lugar a un pliego de demandas que el claustro debatió en asamblea los días previos. Entre esas, las que refieren a las prácticas en hospitales y a la presencialidad plena. Con los alumnos, pero sin los graduados, la reunión se frustró porque para el segundo llamado a votar decano el estatuto de la UNLP exige al menos un consejero por claustro. De lo contrario, el proceso debe repetirse con mayoría simple 48 horas después (a secas, el reglamento no aclara si estas deben ser hábiles) y por eso se terminó votando y definiendo hoy, donde Basualdo fue reelecto, a quien el mandato se le terminaba en dos semanas.

Para reelegir, el actual decano precisaba del apoyo de 11 consejeros y hasta las últimas horas contaba sólo con 8: los 7 profesores más el no docente. Es por eso que consiguió el total de 13 con el que finalmente se opuso.

La dura carta de Martínez

Cabe recordar que, tal como informó EL DIA, el coordinador del curso introductorio de Medicina, Gonzalo Martínez, presentó su renuncia ayer el miércoles y las razones las hizo pública en una dura carta de tres páginas, que coincidió a su vez con la protesta que tutores de ese curso llevaron al rectorado por atraso en los pagos.

Crítico de la anterior conducción de Medicina y del ingreso eliminatorio, en su texto Martínez valora el curso “integrador” que coordinó desde 2020, para después abundar en los motivos de su dimisión. Y contar que las primeras dificultades aparecieron en 2021, con la virtualidad que impuso la pandemia y los problemas de estudiantes para matricularse o con la conectividad, lo que provocó “que muchos de ellos tuvieran que abandonar”.

Para el ahora excoordinador del curso de ingreso de 120 y 60 todas eran problemáticas “que se podían resolver con voluntad política y organización”. Pero a la fecha y después de otro año con miles de ingresantes cursando a la distancia, “hay estudiantes de Medicina que no pueden acceder a las aulas virtuales”, alertó el médico en la misiva en la que le apunta al decano y al secretario académico.

“No solo que hubo y hay problemas de matriculación sino que no se atienden los reclamos de estudiantes, tutores y coordinadores. [...] La desorganización llega al punto en que no sabemos quiénes son las personas encargadas de cada área y solo tenemos un correo que a veces contesta y en la mayoría no lo hace”, se queja Martínez en otro tramo de su carta, para después plantear la falta de personal en Alumnos, un sector clave en la más populosa de las facultades: “¿Cómo se hace con una sola persona dedicada a la carrera de Medicina que cuenta con 6.000 ingresantes [...] para poder inscribirlos, atender los reclamos, administrar los legajos, contestar los innumerables correos electrónicos de los estudiantes?”, se pregunta y remata: “Este pedido tampoco fue atendido y los estudiantes sufrieron las consecuencias”.

Hacia el final, hace especial mención a los tutores, que protestaron en el Rectorado por problemas de liquidación en los pagos, pese a haber sido “el motor del curso introductorio; encontraron herramientas donde no las había, fueron la cara visible de una facultad que por un lado les proponía a los ingresantes un modelo de facultad abierto al diálogo [...] y por el otro, una facultad llena de trabas y problemas que los iban dejando afuera de las cursadas”.

Por esa y otras razones como la toma “inconsulta” de decisiones, la falta de presencialidad y el cariz “restrictivo” de una gestión que, a sus ojos, “cambió el rumbo” es que Martínez decidió dar un paso al costado en la facultad que hizo madrugar a sus consejeros este Viernes Santo, donde finalmente reeligieron a Basualdo Farjat.