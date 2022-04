Presunto abuso: elevan un informe al Vaticano

En medio de la convulsión por las denuncias y protestas en la comunidad educativa del “Colegio Santa Ana”, de Hernández, ante un presunto caso de abuso sexual por el que se señala a un sacerdote, el Arzobispado platense dispuso en las últimas horas que el cura acusado “cese en su oficio a cargo de la parroquia”. También se informó que “se ha elevado a la Santa Sede el informe de las actuaciones realizadas y las conclusiones de la investigación”.

En un comunicado, el Arzobispado repasa la nota que difundió la escuela en el que se menciona el episodio denunciado. Expresa que “en ningún momento se advirtió allí un acto inmoral o alguna acción que comporte una vulneración a los derechos de ningún menor’. Luego aclara que “las autoridades educativas mantuvieron contacto permanente con la familia de la parte interesada, acerca de lo que fue investigado desde el inicio y de las diversas actuaciones producidas -todo ello consta en actas- y siempre se dejó abierta la posibilidad de que consideren acudir a ulteriores instancias administrativas o judiciales”.

También se indica que “se aplicaron las actuaciones en cumplimiento del protocolo institucional, presentando informe a la Jefatura de Región 1 y al Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos de Niños y/o Adolescentes”.

En ese contexto, el arzobispo Víctor “Tucho” Fernández determinó “por prudencia”, que el sacerdote cesara en noviembre en su cargo de representante legal de ese colegio y que el día 7 de diciembre de 2021 se nombrara otra persona en ese cargo, encomendándole llevar adelante “procedimientos de investigación o administrativos correspondientes”, precisó el comunicado, al tiempo que agregó que “se designó un nuevo capellán el 25 de noviembre de 2021 y pidió que el sacerdote indiciado (tiene contra sí la sospecha de haber cometido un delito) no tuviera actividad alguna en ese colegio”.

También se aclara que el sacerdote no tiene ningún cargo ni tareas en colegios del Arzobispado”.

Por otra parte, se destacó que “según el informe que surge de la investigación, consta que el sacerdote ha cumplido con las normas del Arzobispo que prohíben estar a solas con menores de edad y realizar cualquier actividad con ellos que no sea a la vista de los demás. El sacerdote informó con claridad acerca de sus gestos de acariciar la cabeza o en algunas ocasiones besar en la mejilla, siempre delante de otras personas, expresiones que no necesariamente deben ser asociadas por sí mismas a una acción delictiva. No obstante, el Arzobispo lo amonestó a evitar dichos gestos en todo momento en sus tareas apostólicas, debido a que en el contexto actual pueden provocar incomodidad o escándalo y ser fácilmente malinterpretados”.

Cabe indicar que la semana pasada hubo una protesta de parte de la comunidad educativa, frente a la sede escolar, para reclamar el esclarecimiento del caso.