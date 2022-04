Un índice sin freno: ajuste de alquileres para mayo del 53,9%

Las actualizaciones de los precios de los alquileres no aflojan: para mayo el aumento será de 53,9 por ciento para los contratos firmados en mayo de 2021. El impacto en los bolsillos de los inquilinos, sin embargo, no genera una fuerte tendencia de rescisiones de contratos, según martilleros platenses. Aún más: “los pocos lugares que se liberan vuelven a estar ocupados”, describieron los profesionales, efecto de la escasa oferta de inmuebles que hay disponibles en el mercado de los alquileres.

El índice fue informado por el Foro Profesional Inmobiliario, donde siguen evaluando la situación cómo “excepcionalmente crítica” por la escasez de inmuebles para alquilar, en todos los rubros: departamentos y casas.

La novedad es informada por el Banco Central de la República Argentina, que produce el índice de actualización de locación conjugando dos factores: el alza inflacionaria informada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) y los aumentos salariales.

Para la martillera platense Mariana Valverde, especialista en alquileres, “el mercado está expectante ante los distintos proyectos que se están evaluando sobre el mercado de alquileres” e indicó que “el inquilino ya sabe sobre los índices, no los asusta. Ese número, de algún modo, está acompañando el ritmo de la inflación”.

Según la profesional, entrar hoy a alquilar un departamento de un dormitorio ronda los 38 mil pesos, depende de la zona; y uno de dos dormitorios ronda entre los 50 a 54 mil pesos. Puede subir aún más según la categoría.

Valverde comentó que “no hemos tenido rescisiones masivas. El porcentaje habitual, histórico. Entre quienes rescinden, nadie ha dicho que lo hace porque no puede pagarlo. Algunos, porque directamente quedaron sin trabajo o se trata de estudiantes universitarios que volvieron a su pueblo”.

UNA LEY QUE NACIÓ MAL

Para el martillero Ramón Penayo, “el alto índice de actualización de alquileres es fruto de una ley que nació mal, que se reguló mal y es la comprobación de que cuando el Estado se mete en el mercado privado todo sale mal. Mucha gente saca las propiedades del mercado, no hay oferta prácticamente y hay que decir que ningún sueldo subió en esa escala” y agregó: “la regulación perjudicó a las dos partes. A los propietarios, por el tiempo de las actualizaciones, que los deja en estado de espera durante mucho tiempo, y a los inquilinos también por el alto porcentaje de suba. ¿Sabés lo que representa decirle al inquilino que suba será de casi el 54 por ciento?”.

El profesional también remarcó que “algunos inquilinos piden negociar por un poco menos, por ejemplo el 48 por ciento. Y eso genera dos clases de reacciones entre los propietarios: aquellos que aceptan la posibilidad de negociar y los que no abren chances para hacerlo, se resisten. Está muy complicado el mercado. La situación te genera angustia y malestar”.

Según cuentan distintos martilleros, en diversas reuniones formales e informales que realizan, destacan que no puede haber una ley para todo el país, como si fuera todo homogéneo. No se puede subir a todo el mundo un 54 por ciento cuando las realidades de numerosas ciudades son diferentes según cada ciudad. Por su actividad, su funcionamiento económico y las oportunidades que pueden aparecer. La regulación termina por distorsionar el mercado”.

Por su parte, Gisela Agostinelli dijo que “se consolida una situación del mercado con pocas propiedades en alquiler y mucha demanda. Al no haber oportunidades en el mercado, los locatarios actuales renuevan a pesar de los aumentos y eso contribuye también a que no haya ofertas de propiedades. Sostienen los contratos porque no tienen otra opción viable.

Desde 2022, el índice de actualización de alquileres que impone la ley 27551 no bajó del 50 por ciento. En enero fue del 52,21 por ciento; en febrero, 51,28 por ciento; en marzo 51,67 por ciento y en abril trepó al 53,65 por ciento.

“Se consolida una tendencia con pocas propiedades en alquiler con una altísima demanda”