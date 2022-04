Los Tilos con un choque clave ante Buenos Aires y San Luis enfrenta al líder Newman

El URBATop13 tendrá esta tarde el 5º capítulo de la temporada 2022 y después de lo que fue el receso por la Semana Santa, LosTilos, viajará hasta San Fernando donde tendrá un choque contra unos de los equipos que deambula por el fondo de la tabla y que está peleando por no descender: Buenos Aires Criquet & Rugby, uno de los fundadores de la UAR; El quince de Nicolás Martínez necesita como el aire no solo el triunfo, sino volver a creer en sus propias fuerzas por lo que el partido de hoy es una gran chance para poder lograr eso mismo; es así que el Verde formará con: Manuel Puertas, Iván Korenblit (C) y Lisandro Dipierri; Felipe Bares y Martín Vergani; Manuel Krause, Joaquín Coria y Bautista Gatti; Homero Picone y Francisco Liva; Nicolás Fernández, Tomás Fernández, Bautista Roberti, Nicolás Korenblit y Manuel Tuculet. Árbitro: Mauro Rossi. Horario: 15:30. Radio: Éxito 99.1.

Por otra parte, San Luis, recibirá al único invicto y líder del torneo: Newman.

El partido se jugará en el predio marista de 520 y 29 y demás está decir que este partido para los maristas es de altísima complejidad ya que enfrente estará el mejor equipo de todos, por lo que el desafío es máximo. Ante los de Benavídez los del Ciclón irán con: Alan Oubiña (C), Franco Cantalupo y Tomás Quiñones; Matías Perissinotto y Lahuen Argemi; Franco Gnecco, Felipe Piatti y Santiago Canal; Manuel Sánchez Merlo y Segundo Blanco Fresco; Segundo Galán, Rodrigo Molina Ferrer, Facundo Gibert, Eduardo Ruesta y Valentino Quattrochi. Entrenadores: Agustín Notti y Santiago Ferrara. Árbitro: Matías Rizzo. Horario: 15:30. Radio: Éxito 99.1.

LA PLATA VA DE VISITANTE

El único puntero de la segunda categoría de la URBA, LaPlata por la cuarta fecha de la PrimeraA, viajará hasta Pablo Nogués para encontrarse con el club San Carlos y el Canario iniciará el encuentro con este equipo: Ariel del Cerro, Facundo Scarpinelli y Francisco Uriarte; Bautista Ozog y Guillermo Roán; Carlos Mendieta (C), Justo Lundín y Mateo Lorenzo; Homero Alegre y Luciano Di Lucca, Manuel Arteche, Antonio Boccadoro, Iván Albina, Augusto García Larcher y Federico Sica. E: Benjamín Tomaghelli, Esteban Durante y Sebastián Rondinelli. Árbitro: Julián Beltramino. Horario: 15:30. Radio: Éxito 99.1.

TAMBIÉN JUEGAN UNIVERSITARIO, ALBATROS Y DEBUTA BERISSO

Por su parte, pero en la PrimeraB, Universitario, que viene teniendo hasta el momento una campaña muy pálida, viajará hasta Pilar para jugar con San Andrés con el siguiente quince: Lisandro Urréjola, Manuel Urban (C), Rodrigo Rutigliano, Juan Herrero Ducloux, Joaquín Herrera, Jerónimo Almeida, Sebastián Portunato, Fabio Urréjola, Joaquín Martiarena, Lorenzo D’Onofrio, Martín Espinel, Juan Wolcan, Alejo Vergel, Federico Espinoza y Astor Asse. Entrenador: Juan Martiarena. Árbitro: Javier Ruibal. Horario: 15:30. Radio: Éxito 99.1.

Por en el torneo de la SegundaDivisión, Albatros recibirá en 135 y 518 a Del Sur Rugby. La dupla Abbatángelo-Sáenz pondrá este equipo: Mauro Pellegrini, Lucas Bombini y Francisco Demicheli; Ignacio Cochet y Nicolás Lanfranco; Rodrigo Sosa, Tomás Bisceglia y Josué Bisceglia; Mateo Manzo y Manuel Sorino; Matías Benegas, Santiago Malvetti, Lautaro Silva, Tomás Sorino y Diego Polari (C). Árbitro: Carlos Terrera. Horario: 15:30. Radio: Éxito 99.1.

Por último y por el torneo de Desarrollo se producirá esta tarde el debut oficial de Berisso RC ante Obras Sanitarias en condición de visitante; el Bulero viene de disputar la final en el 2021 por lo que la vara ha quedado muy alta y es por eso que los dirigidos por Fernando Torrijos, buscarán arrancar con el pie derecho esta nueva aventura, los de la Ribera jugarán con: Javier Herrera, Julián Flores y Rodrigo Reinoso; Mateo Reyes y Agustín Burgos; Juan Reyes (C); Facundo Schiro y Darío Díaz; Gastón Salazar y Gastón Fernández Sosa; Fabricio Ucha, Ignacio Mira, Martín Cironi, Santiago Núñez y Esteban Sosa. Árbitro: Gianny Rodríguez. Horario: 16:30. Radio: Éxito 99.1.