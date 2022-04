VIDEO. ¡Al agua pato! El "simpático patito" que se zambulló en un bache y se ganó el cariño de los vecinos 

¡Al agua pato! La clásica exclamación, que refiere al momento en que alguien se zambulle en el agua, aplicó esta vez a un "simpático patito" que aprovechó un bache repleto de agua para darse una refrescada y divertirse un rato. La insólita situación ocurrió a metros de la esquina de 4 y 616, en el barrio platense de Villa Elvira, y, como no podía ser de otra forma, llamó la atención de los vecinos, quienes filmaron el momento en que el animal disfrutaba de esa suerte de "estanque" ubicado en plena vía pública.

Si bien los vecinos se tomaron la situación son sorna, aprovecharon el momento de alegría que regaló el ave para pedir por el arreglo de la calle, ya que cada vez que llueve se llena de agua. Según sostienen, el desnivel representa un peligro para los conductores, "ya que tiene cierta profundidad que con el líquido no se puede apreciar". Según advirtieron, la acumulación de agua dura varios días y produce el deterioro progresivo de la cinta asfáltica.

"El pato es muy simpático y se dio una situación divertida. Pero acá el problema es que desde hace tiempo venimos reclamando con papeles, por la vía formal. Yo soy muy prolijo. Fui a la Defensoría Ciudadana. Nunca hicieron nada. Le dije un millón de veces a la Municipalidad.

Esta mañana venía de hacer un trámite y me encontré con esta situación, que es un capítulo más de lo que es la situación de la vía pública de este lado de la ciudad", señaló un denunciante.

Por último, expresaron: "Una vez un camión nos bajó escombro, pero no se hizo nada más. A pesar de que el delegado tiene la mejor predisposición, los trabajos no se hacen. Con la ayuda del delegado Carlos Vaccaro conseguimos algunas cosas, pero como no le dan más recursos los patos se bañan en los baches".