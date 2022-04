"Necesitás bajar de peso”: sueña con ser azafata y una aerolínea famosa no la tomó por su aspecto físico

La historia que se viralizó por el mundo de Twitter, recayó en una importante aerolínea internacional, y tras la reunión de trabajo que mantuvo Josefina Macchi, quedó expuesto el repudiado filtro de ingreso.

La mujer que denunció a través de las redes sociales la escandalosa situación que vivió con el personal de recursos humanos de la aerolínea Emirates Airlines, agradeció el apoyo de la comunidad que rechazó los “ridículos” argumentos de la empresa. “Sos muy linda, tenés muy buen nivel de inglés, pero necesitas bajar de peso”, confesó Josefina Macchi sobre la excusa que le plantearon el la propuesta laboral.

Josefina Macchi no fue seleccionada para el puesto y se desahogó en un hilo a través de su cuenta personal de Twitter: “Jamás pensé que iba a hacer esto pero hoy estoy extremadamente desconcertada”. La joven que se postuló para convertirse en azafata de la empresa internacional arremetió contra los principios de la empresa y su forma de realizar las preguntas en la reunión.

Me quedo a esperar a que finalice con esas dos personas y, ahí si, me llama. Me acerco y le pregunto (en inglés) “Qué puedo hacer para mejorar en la siguiente búsqueda?” a lo que me contesta: “Honestly, you need to lose weight”. “Honestamente, necesitas bajar de peso”, especificó la empleada de la aerolínea.

Por último, Josefina Macchi detalló que la mujer encargada de las selección le brindó varios halagos, pero no se hizo cargo de los dichos: “‘Sos muy linda, tenés muy buen nivel de inglés, pero necesitas eso. Tenés que esperar 6 meses y blabla. Ah, y por favor no comentes que te dije esto porque no habla bien de la empresa’”.