VIDEO. Es doble de riesgo, creó la primera escuela en La Plata y trabajó con Will Smith

Sebastián Ceratto es doble de riesgo y profesor de la escuela de dobles de riesgo “Action Producciones” en La Plata. Desde hace quince años trabaja en el ambiente y gracias a su profesionalismo, llegó a compartir set con figuras destacadas como Will Smith y Dani Trejo, entre otros.

Actualmente se encuentra en dos puntos de entrenamiento: uno en 38 entre 12 y 13 nº 877 y otro en el Galpón de las Artes, en 17 y 71. Lenina Paredes y Laura Moreira no solo son las profesoras que trabajan a su par, también son un bastión importante en la capacitación de alumnos, especialmente porque su aventura en el mundo del doble de riesgo comenzó tomando clases.

A partir de los 10 años, cualquier persona puede sumarse a las clases. En la sede de calle 38 se los puede encontrar martes y jueves de 19.30 a 20.30. La cuota allí es de $2000 por mes y para sumarse los pueden buscar en las redes sociales o comunicarse al 2216177363. En el Galpón de las Artes las clases comienzan este miércoles 6 de abril de 18 a 20 hs de forma gratuita. La inscripción se puede realizar al 4572280.

El doble de riesgo, contó Sebastián Ceratto, es el reemplazo de un actor en una escena particular en la que se puede hacer daño o no está capacitado. Pero no se limita a eso pues “también capacitamos a los actores con herramientas de distintas índoles” en los casos en los que los actores deben poner el rostro.

Ceratto trabaja hace quince años en todo lo referido a las escenas de acción en cine y televisión, enseña desde hace seis años en capacitaciones nacionales e internacionales y lleva cuatro años con la escuela. Allí los alumnos se capacitan en acrobacia, actuación, lucha escénica, armado de coreografías, doble de riesgo y “todo lo que tiene que ver con el desarrollo del actor y los cuidados que hay que tener” en el set de filmación.

Si de desarrollarse en esta profesión se trata, el profesor asegura que “hay mucho trabajo a nivel audiovisual ya sea en videoclips, teatro, televisión y cine”. Lo que recomienda para insertarse en el ámbito es “animarse” a todo y participar de los castings para ganar experiencia.

Trabajar con famosos

A lo largo de estos quince años, Ceratto llegó a compartir escenas de acción con importantes figuras de Hollywood como Dani Trejo o Will Smith. Junto al intérprete de “Bad boys” filmó en “Focus”, película que se rodó en el Salón de la Paz de Capital Federal. Trabajaron desde las 16hs hasta las 4 de la mañana sin parar y los sorprendió la humildad de Smith. “Siempre fue muy caballero y cordial. Trabaja con mucha responsabilidad”, recordó.

Con Dani Trejo tiene una anécdota que no se olvidará jamás: “Tuve que doblarlo en una escena de baile que para mí era algo inusual a lo que venía trabajando”. Como si fuera poco superar este paso, su vídeo se hizo viral en Bélgica y recorrió todo el país.

El hecho de ir a la par con actores de talla, ya sea a nivel nacional o internacional, se vuelve enriquecedor tanto para ellos como para las figuras. Cada actor llega con propuestas, conocimientos y formas de trabajar que hacen que la profesión se convierta en algo “lindo y apasionante”. Lo más importante a la hora de abordar cada caso, lo primero que busca Action Producciones es “darle seguridad” de que todo va a salir bien.

De alumnas a maestras

Lenina Paredes llegó a estas clases por la recomendación de una amiga. Ella es actriz y desde el momento en que terminó la primera clase supo que no se iría más. Actualmente trabaja en la capacitación en actuación de los dobles de riesgo y de los protagonistas: “Les doy herramientas para que no se traben, por ejemplo, cuando tienen que portar un arma”.

Recuerda como si fuera hoy un rodaje en el que, con Sebastián, interpretaba a una policía que tenía que llevar arrestado a un famoso actor argentino. “Nosotros somos petisos y él altísimo. Hacía fuerza de verdad así que, como pudimos, lo cargamos en los hombros varios metros”, contó.

Laura Moreira describe su recorrido hasta ser profesora como “algo incierto”. La pandemia la encontró dejando la carrera de Derecho y acercándose al mundo del deporte, tras recibirse de personal trainner. “Un día vi una historia de los chicos haciendo un corto con Flor Vigna y dije ‘wow, qué es esto’”, declaró. Hoy, a dos años de sus primeros pasos, lo recomienda como un entrenamiento alternativo a los populares de estos tiempos como running, crossfit o gimnasia localizada.

Una de las posibilidades que le regaló este camino es trabajar con profesionales de todos los ámbitos. “Un día estábamos coordinando una miniserie de terror argentina y pasé de coordinadora a actriz en un papel protagónico con Patricia Sosa. No me lo hubiera imaginado nunca”, reflexionó.